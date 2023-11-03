《商情》期金止跌；原油反彈逾2%；BDI續跌1.1%；玉米跌至六周低點

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時報-商情早報

1.美元疲軟，周四紐約期金止跌反彈。

2.LME:11/02期銅收8143.00美元/公噸，漲33.50美元。

3.NYMEX:12月輕質原油漲2.02美元，每桶為82.46美元。

4.西德州原油上漲1.99美元，每桶為83.04美元。

5.11/02BDI運費指數為1385.00。

6.SICOM:天然橡膠12月期貨RSS3上漲5.80美分。

7.NYCE:12月棉花漲0.36美分，每磅為79.80美分。

8.CBOT:12月黃豆粉跌4.10美元，每公噸為426.30美元。

9.11/02TRJ-CRB上漲3.17，為282.25。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸124.99美元，漲1.07美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元疲軟，周四紐約期金止跌反彈；由於投資人預料美國聯準會(Fed)暫停升息情緒升溫，使美元指數下跌0.7%，讓以美元計價的黃金更具吸引力，加上美國10年期公債殖利率走低，令金價微幅上揚；終場收盤報價，12月黃金漲6.00美元，報每盎司1993.50美元；12月白銀漲0.06美元；1月白金漲0.20美元；12月鈀金跌3.60美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-有望結束升息，期銅漲逾0.4%；因投資者寄望美國聯邦儲備理事會(FED)已經結束了升息行動，聯準會(FED)主席鮑威爾表示對目前通膨日益受控感到放心，這推動美元指數下滑，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價上揚。終場周四指標期銅上漲33.5美元；期錫上漲54美元；期鎳下跌35美元；期鋅下跌22美元；期鋁下跌9美元；期鉛上漲19美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周四國際原油期貨自3周低點反彈逾2%，因美聯儲和英國央行均維持利率不變，致美元轉跌後，投資人風險偏好重返金融市場，另外，以巴之戰中東地區情勢持續，擾亂該地區的石油供應，令油市緊張不安，支撐油價應聲反彈，終止連3跌，其中美國NYMEX-12月輕質原油期貨漲2.02美元，報82.46美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨漲2.22美元，報86.85美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價低迷，周四BDI指數續跌1.1%；由於遠程航線和煤炭運輸需求表現低迷，運力過剩的態勢延續，各類型船舶特別是在大西洋，正面臨貨運量低且運價下降的情況，致終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌1.1%；其中最新報價BDI指數下跌16點，收1385點，跌幅1.1%；BCI指數下跌16點，收1883點，跌幅0.8%；BPI指數下跌28點，收作1461點，跌幅1.9%；BSI指數下跌11點，收作1108點，跌幅1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-雙因素提振，周四大阪期膠續漲近1%；因日圓仍處於150兌1美元的弱勢，也使得持有外幣的買家更能承受以日圓計價的資產。此外歐美油價昨收漲逾2.5%，促使製造商放棄從石油中提取合成橡膠，進而提振天然橡膠市場，令大阪期膠價收盤續漲近1%；其中大阪交易所OSE橡膠4月期貨漲0.9%，報每公斤258.6日圓；新加坡交易所SICOM橡膠12月期貨漲1%，報每公斤145.70美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲0.1%，收於每噸14200元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨連三日收高，豆粕價格在出口銷售低於預期後下跌，玉米期貨跌至六周低點，因缺乏支撐性消息和周度出口數據疲弱，盤中跌至469.5美分，為9月19日以來的最低點，另外，小麥收漲，但市場仍關注黑海小麥出口地區的緊張局勢，新的黑海航運擔憂，以及中東其他國家的暴力事件可能增加，引起關注，終場12月小麥漲3.75美分，12月玉米跌5美分，11月大豆漲12.75美分，12月黃豆油漲0.42美分，10月黃豆粉跌4.1美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-出口數據強勁，周四ICE棉花期貨上漲；受惠於美國農業部(USDA)每周出口銷售報告顯示，截止至10月26日當周淨銷量為457,100包，較前一周增長35%，加上美元走軟，同步支撐期棉上揚；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲0.45%，報每磅79.80美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.51%，收報每公噸15570元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求前景提升，鐵礦石延續漲勢；因在最大消費國中國，刺激政策措施改善前景情緒後，煉鋼原料的需求不斷增長，使得庫存處於低位，加上需求前景依然強勁，現貨和期貨價格之間的差異，繼續支撐主要煉鋼原料的價格，致新交所鐵礦石期貨價格延續漲勢。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲1.03%，報每噸115.19美元；62%鐵礦石近月漲0.86%，報每噸124.99美元。(呂方維整理)(商品行情網)