鑫沅家具以美好家居為己任 熱心參與公益

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位於桃園的鑫沅家具早期以生產現代家具為主要業務，近年進行一項引人矚目的轉型，將焦點轉向製造產業鏈裡最難做的新古典家具，旨在將家具藝術帶入現代生活，鑫沅家具的老師傅擁有超過40年的雕刻經驗，藉此將這門珍貴的工藝傳承下來，確保每一件家具都充滿了新的生命。

而他們不僅擅長現代風格的家具，還精通古典、鄉村、法式風格以及復刻家具的製造，這種多元化製作能力使他們能夠滿足各種客戶需求。然而，鑫沅家具並不僅僅關注商業利益，他們也投身於公益慈善活動，回饋社會，為社區和環境出一分心力。

鑫沅家具的產品不僅在台灣批發市場銷售，還遠銷至中東、歐美等地，同時提供零售和客製化訂做服務，從設計、材料的選擇到實際生產，每個細節都經過論證他們對創意和品味的追求，使每件家具不僅具有功能性，還充滿了藝術價值，成為家居的一部分，承載了人們對生活的期望和對家的期待，使家具成為可永續傳承的寶物。

鑫沅家具肩負起企業社會責任，積極參與公益活動。他們相信積極參與社會公益，可以拋磚引玉，帶動更多企業和群眾參與，共同創造更加美好和諧的社會。今年7月22日，大竹國際同濟會聯合鑫沅家具舉辦了一次捐血活動，邀請社區居民一起為愛心揮灑熱血。

感恩捐血活動不僅讓社區居民獲得了一份善舉的滿足感，還有豐富的贈品等著他們。鑫沅家具特地在現場提供了自助式點心和飲品，供參與者自行取用，確保每個人都在活動中感受到關懷和溫暖。

然而，公益活動的愛心參與超出了業主的預期。預計9:00才開始發放捐血號碼牌，7:30就開始湧入人潮。8:20活動中心的座位幾乎都快滿了，因此鑫沅家具提前發放自製的臨時號碼牌，以便更順暢地進行活動流程。

隨著時間的推移，活動越發激烈，捐血車的臨時號碼牌已達到400張，廣大群眾的積極參與捐血活動刷新了記錄，兩部捐血車共收集了582袋血液，破了桃園捐血車的袋數紀錄！

參與捐血的民眾紛紛表示，捐血活動不僅具有意義，而且獎品也非常豐富。他們希望鑫沅家具能持續推廣類似的活動，鼓勵更多的人參與公益事業，幫助更多需要幫助的人。

鑫沅家具的公益活動體現了企業的社會責任，也傳達了他們對社區和社會的關懷，這不僅是一次捐血活動，更是一件充滿愛心和善意的社區盛事。鑫沅家具以實際行動展現了他們對美好社會的渴望，並鼓勵更多的人參與，共同創造更美好和諧的明天。