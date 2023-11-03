台指期早盤 攻上16,500整數大關

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台指期早盤3日開高走揚，盤中高點來到16,506點，反彈逾百點，目前指數暫報16,501點，上漲112點，成交口數約3萬口。

美股在FOMC之後十年期公債時利率下跌，加上科技股財報表現不差，四大指數持續迎來反彈。另美國截至10月28日當週初領失業救濟金人數為 21.7 萬人，高於市場預期的 21.0 萬人，也高於前一周的 21.2 萬人；截至 10 月21日當週續領失業救濟金人數為 181.8 萬人，高於市場預期的 180.0 萬人，也高於前一週的178.3萬人。

第一金投顧指出，加權指數在16,000點附近守住之下，跟隨國際股市好轉反彈，昨⽇指數在拉最後⼀盤之下⼀舉站上月線，收復全部短期均線，再往上將在16,500～16,600壓力較大，若無法順利突破，則先看16,000點之上的箱型震盪。

操作上，加權指數低檔拉出長紅 K，搭配日KD低檔交叉向上，短線可以偏多操作，選股方向則可以留意第三季財報績優股及10月營收表現佳的公司，另外包括手機、PC、記憶體相關類股也可以留意。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲41點，暫報8,500點；臺灣生技期貨上漲42點，盤中報價4,088點；半導體30期貨上漲31點，指數來到4,487點；國外指數部分，東證期貨上漲20點，來到2,350點；美國道瓊期貨上漲565點，指數暫報33,938點；美國那斯達克100期貨上漲163點，盤中報價14,973點。