社會共好再進化！德經處第三度深入台灣鄉鎮小學

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德國經濟辦事處於10月31日舉辦一日CSR Day（企業社會責任），率領全台17家知名德商前進彰化縣伸仁國小，一同實踐企業社會責任。德商們依據所屬的產業設計課程內容，化身一日講師，並與104位小學生展開了一場包含環境、科技、安全、永續等教育課程，使學童們在全球化趨勢中，埋下對未知事物的好奇，並發展邁向國際的能力。

今年是德經處連續第三年深入台灣小學校園舉辦一日CSR教育活動，回顧從第一年響應的8家企業，今年倍增到的17家，顯示CSR Day的活動理念獲得越來越多的德商認同與支持。德經處首席代表暨處長林百科先生在致詞時表示；「我們非常自豪地看到在台的德商企業，共同追求『傳承永續概念、照顧下一代』的目標，並通過一日CSR的教育課程，展現出他們對於台灣社會的承擔與貢獻。相信這樣的課程活動，能讓孩子們透過更多元的學習模式，了解整個社會和拓展全球思維，特別是來自德國與台灣的文化融合。」

彰化縣教育處處長蔡金田先生則表示：「感謝在台德商扮演『一日老師』，為孩子們量身打造有趣的教育活動，也相信會為孩子埋下綠色素養種子，持續朝著環境永續的美好未來行動。」伸仁國小校長熊黛綾女士則感性的說：「感謝德商企業規劃這麼多豐富的課程，也讓孩子們從做中學學習到SDGs相關議題，學校的課程也會持續推動相同的理念，期待未來每一顆種子萌芽、成長、茁壯。」

德經處本次舉辦一日CSR Day的彰化縣伸仁國小，地理位置偏遠，學區規劃屬鄉村區、特定農業區，因此在伸港鄉各校中，是唯一學區無都市計畫區土地的學校。學校教育除了深耕食農、海洋等在地元素外，也積極連結藝文、科技與國際教育等，與德經處秉持的永續傳承目標不謀而合。因此，今年邀請更多德商企業共襄盛舉，希望以「團體作戰的力量勝過單打獨鬥」，讓學童在一日CSR活動中收穫滿滿。

本次德商企業設計的課程，涵蓋了環境教育、化學實驗科普、護眼疾病預防衛教等，希望讓學童透過實際動手做，培養對新事物的好奇心。

衛教課程由卡爾蔡司分享口腔與視力的保健衛教。環保課程則由科思創透過地球守護者的奇幻冒險故事，講述喚起學生們對環境問題的重視與好奇。安聯人壽透過桌遊帶領小朋友以城市領導者的是視角，解決環境問題，並認識循環回收的重要性。活動同時邀請台灣博世介紹氣候變遷的現況與碳足跡對地球環境造成的影響。德國萊因則以航海王的旅程為背景，結合風力發電的原理與運用，與學生進行一場刺激有趣的互動冒險。富胖達透過有趣的互動遊戲，了解回收知識。

能源課程則由達德能源透過實際操作，帶領小學生認識再生能源並了解太陽能的可貴。而台灣艾納康藉由日常所見物品的發電原理，介紹風能發電。低年級則透過紙飛機了解空氣流動原理與葉扇如何驅動風力發電。還有天豐新能源透過人氣繪本認識海洋與鯨豚生態，並了解離岸風電對環境永續與再生能源的意義。

綠色化學課程中，台灣默克利用如水彩畫畫般的特殊顏料彩繪，觀察顏料與光的吸收與反射呈現出不同圖案。台灣巴斯夫則透過「小小化學家」活動親手做實驗，體驗化學世界的奧妙，進而瞭解環境保護的重要性。

文化創造課程由台灣易格斯帶來自家產品 Rebel 機械手臂，讓孩子們親身體驗機器手臂如何助人類一臂之力。台灣英飛凌透過組裝小型模擬電動車激發學生的想像力，並了解感測器在行車中的重要性。

還有安全課程，由德凱認證透過「安全小紅帽運動」及相關課程，致力於保護年幼行人的道路安全。

體育課程則有A STAR 足球潛能學院帶領伸仁國小的學生們一同體驗德國最著名的球類運動—足球。活動同時規劃理財課程，由德銀遠東透過互動遊戲，教導小朋友良好的金錢與儲蓄觀念。精采的農業與心理課程則由台灣拜耳透過「小小智耕農」培養中年級小朋友對農業與作物的認識；針對高年級安排認識月經課程，打破月經負面的刻板印象。