新竹泰式餐廳打造平價料理 買一送一引發饕客搶購

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在新竹地區快速擴展店面的泰飽爺泰式平價美食，推出新開幕活動！店內招牌品項買一送一的活動，引發在地饕客的搶購熱潮，讓每一位喜歡泰飽爺泰式平價料理的饕客能盡情享受泰式美食！

泰飽爺將自身對於對泰國文化的深深熱愛帶回來台灣，將泰國料理所散發的香氣和熱情結合傳統和現代元素，用新鮮、高品質的食材抓住每一位饕客的胃。

除了反映了泰國傳統料理的精髓，同時加入了自己的創新元素，在台灣這個美食王國中走平價路線卻不失精緻用心的泰飽爺希望能讓每一位民眾都能吃的開心又安心。

泰飽爺創辦人表示，「在這個每天忙亂的世界中，每個人都應該有享受美味和獨特的寧靜時刻」。創辦人也特別介紹人氣必點料理「咔滋椒麻大雞腿飯」，料理長特別說明主要椒麻醬是這道菜靈魂中的靈魂，它是一種風味獨特、香辣的醬料，主要由花椒、辣椒、蒜、姜、醬油和其他調味料混合而成，給這道菜帶來獨特的辣味和花椒的麻感，喜歡辣味美食的饕客千萬不能錯過！

呈現出泰國料理精髓的綠咖哩雞肉飯及泰式奶茶也是店內人氣居高不下的品項之一，讓饕客吃下充滿風味和色彩的美食饗宴時，能夠感受到泰國的美麗和風味，有一秒到泰國的度假感覺！

意者請洽各分店：泰飽爺西大店、泰飽爺水田店

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