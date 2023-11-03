怡安幸福感調查：員工福利提升4％可以使公司獲利增加1％

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怡安「臺灣幸福感調查」報告顯示，企業提升員工福利4％可以使公司獲利增加1％，怡安集團表示，關注員工及其福祉，現在比以往任何時候都更重要！

怡安集團表示，為了更好地瞭解台灣僱主如何對待員工的福祉以及員工對福祉計劃的期望，怡安於 2023 年 6 月底在臺灣市場進行了一項福祉調查，該調查包括來自不同行業的107家公司。

怡安表示，根據調查，全球自自願離職率達到15.4％，且調查顯示有三分之二員工承認正在尋找替代機會。此外，有超過30％的員工對於工作有倦怠感，是公司人員流失的主要原因之一，在新冠疫情大流行期間受打擊最嚴重的行業中，人員流失尤其嚴重。雇主必須更深入了解員工真正想要什麼？其實台灣目前情況類似全球。參考麥肯錫勞動市場研究顯示，員工真正想要什麼工作是在組織和上司中受到重視、工作與生活的平衡、有份歸屬感、有升遷潛力及令人滿意的薪資。

根據2023年台灣DEI報告顯示，台灣是工作時間最高的市場之一，是全球第四。怡安表示，55歲以上人口中只有一半仍在工作，在亞洲四小龍和G7相比是最低的，因此，雇主必須更深入了解員工真正需求，而員工真正想要什麼－混合工作模式、技能獲得提升、工作與生活可以得到平衡方法。

怡安進一步指出，透過怡安台灣幸福感調查報告顯示，了解員工的需求可以獲得相當反饋，因為當員工福利提升3％，即可以讓顧客滿意度與留任率提升1％；員工福利增加4％，更可以使公司獲利增加 1％，目前（當缺工時）關注員工及員工福祉—現在比以往任何時候都更重要，因為員工福祉是組織績效和彈性的關鍵驅動力。尤其在COVID-19 危機過後，員工福祉已成為全球公司的首要策略重點。

據怡安的調查，在台灣有超過60％的企業表示過去兩年其福利措施的實施情況良好。