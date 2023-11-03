《金融》道瓊報復性反彈560點 股市主升段、拉回就是買點

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【時報記者任珮云台北報導】11月美國聯準會利率決策會議對經濟預期偏向樂觀，且政策態度自先前鷹派態度小幅轉向至中性偏鷹，周四美股主要指數全面大漲，道瓊指數大漲逾560點，創下6月以來最大單日漲幅。

凱基全球菁英55(00926)基金經理人施政廷表示，S&P 500已有超過5成公司公佈財報，獲利優於預期者高達82%，第三季企業獲利年增率預估值從第二季的-6%上揚至3%，由負翻正對投資人是信心面的一大加持。放眼2024年，企業獲利可望進一步攀升至11%的雙位數水準，優異的獲利將是股價重回上升軌道的最佳助力。此外目前S&P 500本益比已從20倍回落至17倍，略低於近10年平均，在目前預判經濟及企業基本面後續無虞的情況下，相對便宜的評價正提供了投資人參與2024年股市行情的最佳進場點，投資主軸持續瞄準高品質、大型股及AI趨勢，在美國經濟軟著陸情境下，長線行情確立，拉回就是買點，建議投資人分批、分散布局，參與後續股市主升段行情。

債券方面，凱基ESG BBB債15+(00890B)基金經理人劉書銘表示，在預期較高利率將持續更長時間的條件之下，雖可以預期後續利率再攀升風險相對有限，然而也不應過度樂觀期待短時間內降息或市場利率大幅下行。因此，債券配置建議不宜過度偏重公債，可透過適度承擔信用風險，布局投資等級債中信用評級較低的BBB級債券，來增加整體債券部位的息收及利差保護。考量短期內利率大幅下降機率較低，建議採取拉長投資期間來持有長天期債券的投資策略佈局債券資產。