《通網股》中華電攜手Google 企業登雲推一把

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)近年積極應用雲端技術持續創新，成功打造一站式智慧電信服務，在面對客戶服務及商品行銷等業務挑戰時，充分展現資料治理與應用實力。並基於內部雲端技術成功應用及數位賦能外部企業客戶之卓越表現，受邀於Google Cloud Summit Taipei 2023進行「一站式Data Cloud-打造智慧電信」經驗分享，強調企業在面對商業挑戰，資料治理與應用之重要議題。

中華電將內部應用Google Cloud資料分析及治理經驗，賦能多家大型企業客戶實現數據分析及治理，包含提供客戶入雲整體架構規劃設計與技術諮詢、及基於Google Cloud打造客戶資料平台並進行視覺化統計分析等。

中華電作為Google Cloud菁英合作夥伴，除經銷完整Google Cloud服務，更基於多年雲端豐富經驗與技術能力協助企業客戶應用雲端技術達成數位轉型與韌性目標，及提供7x24小時全年無休的技術支援。此外，中華電亦具備公雲網路直連及完善資安服務，可提供企業雲網安之全方位服務，無論企業當前雲端化程度，或是欲規劃入雲，中華電將持續與Google攜手合作，協助企業順利上雲、成功轉型。