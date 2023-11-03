外銀：福利相對高 不怕找不到人 只怕找不到「合適」的人

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在全台各行業紛喊缺工之際，外銀給薪及福利普遍較高，尤其給假超大方，對於重視休閒生活的年輕人具吸引力！外銀高層表示，「找人不是問題，但找對人才是重點」！

國內因為有勞基法，一般企業都依勞基法給假，不是那麼具有彈性，若是企業給員工薪水不夠大方或者工作環境不理想，自然留不住人才，然而外銀高層表示，一般新進人員至少給10天的休假以上，要求條件較高，起薪也較高。

由於少子化與高齡化是全球各國的重要議題，本國銀行紛提高生育獎勵金，而外銀則是給除了將永續價值延伸至銀行業務，不但給產假、產檢假，還有「進階版的陪產假」。渣打銀行表示，從今年9月起無論性別、關係，產假或領養假都提高至20周支薪假，也就是即使領養年紀5歲以下的小朋友，同樣有給20周支薪休假，陪產假也從10天調升為28天。

除此之外，滙豐（台灣）人資長王松筠表示，從2024年起，不論年齡、年資及職位，每位員工都有一年新台幣10,000元的健檢補助額度及半天有薪健檢假，該補助金額大幅領先同業。

星展銀行同樣也有2周的新生兒照顧假，而且針對員工本人而言，每年員工生日時都給一日的「生日假」外，還有「充電假」（最多3個月），雇用期間最多可申請兩次，此外，還有「年資獎」。星展銀行表示，服務每滿5年皆給予獎金與紀念獎品，服務每滿25、30、35年給予額外5天的年資獎勵假，40年與爾後每滿5年另給予額外10天的年資獎勵假。

另外，星展銀行表示，還給42,600元的iFlex彈性福利金，員工可依據個人需求使用於休閒旅遊、醫療保險、教育學習、家庭照護、防疫用品及居家辦公用品等項目。當達成公司設定的健康目標，還可額外獲得最高新台幣4,600元之加碼現金獎勵。另該銀行採取40％工時居家辦公與60％工時於辦公室之混合辦公模式，新生兒家長或需要照顧同住重症家人的主要照顧者最多可申請6個月100％居家辦公。另花旗銀行員工每年也有7天家庭照顧假，其中5.5天是全薪。

除了大方給假之外，滙豐（台灣）也有提供員工購股計劃，在職員工可以優惠購入英國匯豐集團股份機會；另外一項即是「無差異化福利制度」，也就是將福利制度適用範圍延伸至非傳統家庭的成員。