《半導體》外資樂看宏捷科Q4 喊買上看135元

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【時報記者張漢綺台北報導】宏捷科(8086)10月合併營收達3.26億元，月增13.2%，為110年12月以來單月新高，宏捷科表示，目前客戶訂單強勁，能見度已到明年第1季，第4季季增率可望遠優於預期，明年也會比今年好。美系外資最新報告指出，宏捷科第4季營收季增率上調至20%到25%，給予「加碼」評等，目標價135元。

低迷許久的大陸智慧型手機市場總算見到復甦的跡象，非蘋智慧型手機品牌廠新機銷售亮眼，且5G手機滲透率提升，讓庫存清得很乾淨的手機PA需求大爆發，宏捷科業績也自第3季展現強勁成長力道，目前訂單能見度更已達明年第1季。

無畏10月國定假日多、工作天數較少，宏捷科10月合併營收攀升至3.26億元，月增13.2%，年增164.7%，為110年12月以來單月新高，累計前10月合併營收為19.79億元，年增3.48%，正式由年減轉為年增。

展望第4季，宏捷科表示，目前智慧型手機客戶訂單強勁，WiFi及智慧型穿戴裝置新品出貨增溫，第4季營運展望樂觀，可望較第3季成長20%。

隨著產能利用率拉升，宏捷科啟動擴產腳步，預計年底前月產能將微幅增加至2萬2000片。

美系外資最新報告看好宏捷科前景，美系外資指出，宏捷科將今年第4季合併營收目標由季增15%～20%調高至20%～25%，表現優於穩懋(3105)，宏捷科目前必須加班來滿足客戶強勁需求，顯示宏捷科明年會比今年好，給予「加碼」評等，目標價135元。