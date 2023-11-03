大陸海上首個超高溫超高壓氣田生產平台安裝就位

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大陸央視新聞用戶端報導，中國海油3日發布消息，中國大陸海上首個超高溫超高壓氣田生產平台——樂東10-1氣田生產平台，完成海上安裝，投產後，高峰年產量近6億立方米天然氣。 樂東10-1氣田位於海南島南部鶯歌海盆地，距離海南省三亞市約113公里，平均水深約90米。此次安裝的平台由海面上的生產裝置和水下的導管架兩部分構成，總重量達9200噸。 中國海油樂東10-1氣田開發項目現場首席工程師喻發令說明，樂東10-1氣田新建平台安裝受海上惡劣天氣和海底潮流影響很大，且導管架重量和高度均接近起重船作業能力極限。項目團隊克服海流影響，在75小時的極限作業視窗完成導管架坐底就位，實現生產裝置與導管架精準合攏。 樂東10-1氣田於2015年發現，探明地質儲量近180億立方米。氣田儲層溫度高達214℃，地層壓力達94兆帕，達到超高溫超高壓氣田標準，為大陸海上首例。 中國海油海南分公司副總經理、總工程師（開發）姜平表示，樂東10-1氣田開發專案有望突破多項海洋油氣開發技術極限，建立海上複雜油氣資源勘探開發技術體系，對全面建成南海兆級大氣區、提高能源自給率意義重大。