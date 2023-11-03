11／03盤中熱門焦點股

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今（11/03）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）Q4營運樂觀 估季增營收20～25％ 宏捷科按讚

手機需求回溫，PA族群成長動能轉強，砷化鎵代工廠宏捷科（8086）今開高趨堅，迄上午10：09的市價暫報114元，持穩上漲1.79%，技術面短中期均線多頭排列格局相對明朗。

宏捷科10月營收3.26億元，連六個月繳出年月雙增的亮眼成績，累計前十月營收也重返成長軌道，公司指出，第四季營運展望樂觀，預估將季增20～25％，全年營收力拚年成長2成、上看26億元，且明年首季亦有望淡季不淡。

聯發科、高通（Qualcomm）相繼釋出對手機市場前景的樂觀展望，受惠於大客戶的需求情況轉佳，宏捷科10月營收也衝上了3.26億元，月增13.2％、年增1.65倍，累計前十月營收19.79億元，年增3.48％、轉為正成長，且已逼近去年全年21.64億元的水準。

展望後市，宏捷科指出，目前急單多已轉為regular order，且客戶也會提供forecast（出貨預估），情況較上半年明顯轉佳，第三季毛利率明顯拉升，看好第四季的需求就會回歸疫情前水準。

而且明年第一季雖為傳統淡季，但受惠疫情三年來沉寂已久的換機需求湧現，營收將有望維持與第四季相當的高檔，呈淡季不淡營運表現。

宏捷科第三季營收7.84億元，若以公司預估單季成長幅度調升至20％～25％計算，第四季營收可望逼近10億元整數大關，公司預估，全年營收可望衝上26億元，較去年成長約20％；目前產能利用率已約升至60％，而為因應訂單需求，公司也正積極回補人力。

資策會MIC預估，5G手機滲透率2024年將自今年的59％成長至68％，而針對出貨狀況，今年受到市況影響，預估全球5G手機出貨6.6億台，年成長4.5％，2024年預估出貨則將達7.8億台，年增高達18.7％。

法人分析，華為Mate 60系列手機推出銷售熱度高，催動蘋果、非蘋陣營全速加速衝刺5G新機，市場需求增溫，先前聯發科也提及AI將帶動智慧型手機換機潮，加上中美科技戰下，陸系國產手機排除美系供應商，轉向穩懋、宏捷科國內兩大廠，均可望推動國內PA大廠成為中美科技戰受惠者。（工商時報 鄭郁平、數位編輯）

（2）Q3財報三率三升 群電展歡顏

群電（6412）周五開高趨堅，盤中最高價一度觸及123元，迄上午10：16的市價暫報119元，仍大漲5.78%。

群電第三季財報報喜，不單毛利率、營業利益率齊創高，喜迎三率三升。單季每股稅後純益（EPS）2.36元也攻上歷史次高，連帶推升前三季EPS達5.81元，樂賺半個股本。展望第四季，群電估第四季營收介於第二和第三季之間，將力拚與去年同期持平。

獲匯兌及產品結構改善加持，群電第三季財報揚眉吐氣，其中最令市場關注的是單季毛利率22.5％、營益率12.5％、淨利率9.7％，不論和上季或是去年同期相比，均呈「三率三升」，其中毛利率、營益率更同創歷史新高，另累計毛利率20.6％、營益率10.4％，淨利率8.5％也呈三率三升。

群電指出，第三季受惠旺季備貨需求，三大產品應用（PC相關、雲端智能及消費性電子產品）營收微幅季增，雖與去年相比小幅衰退，但PC相關營收已在本季重返年增，為明年市場復甦捎來好兆頭。

群電同步公布10月自結營收，達31.48億元，終止連12個月年減，雖僅年增1％，但為今年首見，惟因去年基期較高，累計前十月營收304.5億元，年減12.2％。

展望2024年，群電表示，大環境灰犀牛仍多，但並不悲觀，因疫情期間市場大量購買的NB可望自明年進入換機潮，尤其是商用經過一年的沉澱，明年應有望迎來觸底反彈。此外，智慧建築、大瓦特數電源、通訊和低軌衛星電源、伺服器用電源明年也都可望起飛，配合泰國北柳府新廠產能第四季量產，明年成長軌跡清晰可見。

就明年成長的四大動能言之，群電智慧建築業務可謂好案頻來，營收挹注已由去年5億多元激增至今年約15億元，由於目前在手專案金額已逾40億元，明年保有3成以上成長可期；至於伺服器電源近期中國、美國都有指標性客戶加入；之前投入開發的高階電源，包括360W電競筆電電源、180W的PD 3.1筆電電源及新一代衛星通訊電源均可望從今年第四季起陸續出貨，為明年營運帶來正面挹注。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.達方(8163)：前3季每股盈餘5.17元，Q4持穩、明年正向看，外資連買相挺，亮燈觸頂寫波段高。

2.威盛(2388)：今年營運可望逐季改善，股價續攻，早盤見140元之上本波高點。

3.矽統(2363)：被列入處置股票今天解禁，噴量開高走低。

4.長榮航(2618)：第四季仍旺，買盤追捧，股價強登30元。

5.儒鴻(1476)：Q4迎旺季，營收雙位數成長，股價大漲創波段新高。

6.鴻海(2317)：驚傳富士康土地遭沒收、補稅新台幣8千億，公司澄清是謠言仍止不住賣壓，下探測試95元。

7.群電(6412)：產品結構與匯率兩大優勢，Q3每股賺2.36元，邁開步伐大漲6%。

8.十銓(4967)：前三季營收首度突破百億元大關，法人看好Q4隨著報價揚升，有助後市，盤初股價觸及90關。

9.台積電(2330)：昨三大法人聯手回補買超11,723張、市值重返14兆元以上，昨夜ADR大漲逾3%，但盤初多頭腿軟，股價平盤上下震盪。

10.怡利電(2497)：車市向好+昨獲外資轉買超162張，盤初股價續彈近2%，向月線靠攏。

11.士紙(1903)：外資偏多操作，盤初開高走高近2.5%，領漲造紙類股並向月線挺進。

12.豐達科(3004)：10月營收2.78億元，月增10.93%、年增29.63%，前10月年增44.07%，加上5日線揚升，盤初股價續漲逾2.5%。

13.青鋼(8930)：董座表示營運有望好到後年，外資連兩日買超，盤初股價續漲、突破月線。

14.華新科(2492)：笑擁法人買超加上基本面俏麗，早盤一度攻高3%改寫逾一年半新高價。

15.偉訓(3032)：年底伺服器新品出貨，三大法人轉多，開盤後急攻4%望向70元。

16.亞光(3019)：今年車載鏡頭出貨倍增，股價撥雲見日，一度大漲5%。

17.愛之味(1217)：Q3營收16.25億元季增40%、年增0.8%，為三年來同期高點，股價連3紅，將挑戰季線。

18.義隆(2458)：第4季營收估季減14.3%，明年營運回升機會大，股價一度跌停。

19.新唐(4919)：景氣未見復甦，Q4受季節性影響，股價走跌。

20.世芯-KY(3661)：前三季賺逾3股本，看好明年再寫新猷，擬發GDR募資約3.5億美元，稀釋股本約5%，股價下跌。

21.四維航(5608)：前三季每股稅後虧損1.56元，股價走穩。

22.王品(2727)：前三季每股稅後淨利13.55元，股價穩步上揚。

23.南茂(8150)：前三季每股賺1.94元，Q4估與Q3持平，股價大跌逾8%。

24.愛普*(6531)：前三季EPS為6.64元，AI處於應用轉換，今年營收將低於預期。股價開低走高。

25.華孚(6235)：營收連3月創高，Q4續看增，一度彈升半根停板。

26.中鼎(9933)：前3季每股純益1.64元，在建工程3,537億創高，聞訊奔高半年線，勁揚半根停板。

27.中砂(1560)：前三季每股盈餘4.8元，下周一法說獲外資連3買卡位，股價攀高至177元，改寫逾1年高價。

28.邁達特(6112)：10月營收16.22億、年增13.35%，盤初觸漲停，挺近半年線。

29.大綜(3147)：前三季獲利2.26億元，每股賺5.8元，業績題材吸引買盤搶進，晨間火速攻頂，飛越半年線。

30.振樺電(8114)：雙引擎回溫，明年拚賺一股本，跌深反彈5%，收復月季線。

31.基亞(3176)：利多消息+外資連買助攻，急拉彈高至57元，改寫波段高。

32.東生華(8432)：前三季獲利4579萬元，每股賺1.19元，急拉觸漲停，挺進波段高。

33.智邦(2345)：新品出貨助攻，Q4營收可期，投信連買相挺，向上彈升4%，回補10/27空方缺口。

34.巨大(9921)：台灣自行車出口均價逆增3成，業界估明年Q2到Q3庫存去化有望重返健康水位。早盤一舉收復兩短均、直逼月線。

35.豐泰(9910)：今年營運有望逐季走升，訂單能見度達明年Q1，盤中高見188.5元。

36.台塑化(6505)：前3季營收年減幅縮至17.92%，每股盈餘2.15元，今早股價續戰8字頭。

37.伊雲谷(6689)：下個10年偕產官學共建多雲生態系，外資昨小幅轉買超，稍早觸及月線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）前三季EPS 5.17元 達方一度攻頂

達方（8163）周五開高後欲小不易，盤中一度攻頂，迄上午10：18的市價暫報48.45元，仍勁揚8.75%，表現不錯。

達方公布第三季財報，在認列處分達方蘇州廠房土地之一次性項目後，稅後純益達10.7億元，EPS 3.86元。達方董事長蘇開建表示，展望第四季營運和第三季差異不大。今年綠能景氣收斂、庫存調整可能延續到明年下半年，IT需求逐漸加溫，明年可望恢復成長。

達方總經理蔡耀坤則表示，PC、筆電產業庫存、需求恢復健康，客戶看今年底回穩、明年有自然成長力道、估計會有大約3～5％的成長，將是緩步成長的一年。背光鍵盤、高階觸控板等周邊生意拓展，帶動公司IT產品毛利率提升。

蘇開建表示，第四季和第三季差異不大，下半年會比上半年好。綠能第四季還是比較疲弱，IT產品回溫，下半年營收年減率收斂，IT比重接近綠能，毛利率預期將維持第三季水準。

達方第三季營收68.4億元，毛利率17.3％，營業利益2.01億元；在認列處分收益後，稅後純益達10.74億元，單季EPS 3.86元。前三季營收197.33億元，年減13.2％，營業利益8.66億元、年減30.5％，稅後純益14.4億元，累計EPS 5.17元。（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（5）華孚營收連三個月創新高 臉色紅潤

華孚（6235）今開高之後，始終屹立平盤之上行進間整理，迄上午10：22的市價暫報117.5元，上漲1.73%。

華孚公告10月營收，無懼於十一長假工作天數減少，單月營收站穩5億元，以5.31億元連續第三個月刷新營收紀錄，月增5.4％、年增39.7％，由於第四季步入汽車產業旺季，法人預期，華孚本季營收看增。

受到台股指數下跌影響，華孚本周股價一度下探104.5元波段低點，以10月最高點155元起算，相當於股價已經大跌逾3成，股價摜破月線、季線重要支撐，目前暫時守住5日線。

華孚2日公告10月營收，無懼於十一長假導致工作天數減少，單月營收連續第二個月站穩5億元，以5.31億元連續第三個月刷新營收紀錄，月增5.4％、年增39.7％，第四季首月就開出亮麗營收成績單，替這一季的營收業績預留伏筆。

華孚上半年每股稅後純益達2.21元，第三季財報尚未公告，累計第三季營收達14.49億元，寫單季營收次高紀錄，季增1.32％、年增32.93％；累計華孚今年前十月營收已達47.58億元，已逾去年全年業績，較去年同期勁揚43.1％，而以第三季營收實績來看，法人預期，單季EPS仍可望站穩1元。

根據華孚法說會資料，華孚馬鞍山廠二期產能投產之下，帶動新能源車零部件（純電）衝高成營收主力，2021年第四季至2022年第二季之間，營收占比分別攀升至43％、44％、52％，非汽車應用（3C）一舉壓低至20％以下，帶動華孚產品組合、獲利結構改善。

隨含山廠2023年第三季投入量產，2024年為含山新廠完整貢獻產能的第一年，法人關注新產能點火效應。

華孚上半年營收達27.7億元，稅後純益4.24億元，已逾2022年全年獲利，每股稅後純益2.21元。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（6）客戶訂單回溫 儒鴻強漲逾4%

受惠日系與客戶需求強勁，與美系客戶訂單回溫，成衣儒鴻（1476）被法人評估Q4營運成長樂觀，激勵該股周五開高之後，最高價一度來到573元，迄中場10：37的市價暫報562元，仍強漲4.85%。

群益投顧指出，同為成衣大廠的聚陽（1477），Q3毛利率升幅優於預期，但目前股價已抵推荐目標，因此短期投資暫予中立。不過，運動服飾大廠儒鴻及布料配件廠百和，仍給予「買進」評等。（工商時報 數位編輯）

（7）宏碁締造疫後最強Q3 外資這樣看

宏碁(2353)公布第三季獲利創疫後新高，投信自7月底以來在宏碁的布局就是買多賣少；至於外資則是賣多買少。宏碁下周起將陸續參加由外資麥格里及美林證券等舉辦的法說會。

美系外資最新報告指出，宏碁2023年第三季度營收674億元，季增16%、年增4%，主要受季節性需求支持；第三季度的毛利率和營益率分別為10.8%和2.3%，較2023年第二季度和2022年第三季度有所提高，因為通路庫存已降至正常水平，約6-8周，價格和利潤也隨之提高。

宏碁第三季非營業性收益為新台幣14億元，主要包括利息收入、匯兌收益和股息，也有助於底部提升。

展望2024年，外資指出，個人電腦有機會年增4%，商用領域增長可能會超過消費機型，這會更有利於像聯想這樣的個人電腦品牌，而宏碁因為在消費型機款的占比較高，因而受惠度可能較小。雖然宏碁在產品多元化努力不懈，但以現在的估值來看，宏碁並沒有被低估。（時報資訊 任珮云）

（8）Q3、前3季獲利齊探近3年低 南電拉回

IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)受ABF載板需求續疲影響，2023年第三季稅後淨利10.75億元、每股盈餘1.66元，前三季稅後淨利49.73億元、每股盈餘7.7元，雙創近3年低。儘管10月營收回升至近半年高，投顧法人預期第四季營收仍將持平略降。

南電股價8月中下探7個月低點後一度回升，惟近期再度震盪拉回，10月底回測前波低點後止跌回升。惟因營運表現不如預期，今（3）日股價開低挫跌4.12％至233元，早盤跌幅逾3.5％，表現遜於大盤。不過，三大法人近日轉站多方，本周迄今轉為買超1050張。

南電2023年第三季合併營收102.27億元，季增0.93％、年減40.52％，自近3年低點回升。惟營業利益10.3億元，季減28.63％、年減達84.01％，創近13季低，加上業外收益下滑，使稅後淨利10.75億元，季減31.6％、年減達80.5％，每股盈餘1.66元，雙創近3年低。

累計南電前三季合併營收329.41億元、年減29.83％，仍創同期第三高。惟營業利益56.39億元、年減達66.05％，為近3年同期低。加上業外收益年減達56.48％，使稅後淨利49.73億元、年減達65.14％，每股盈餘7.7元，亦雙創近3年同期低。

觀察南電本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率、營益率「雙降」至14.87％、10.08％，雙創近3年半低。前三季毛利率21.74％、營益率17.12％，亦雙創近3年同期低。業外收益明顯下滑，主因匯兌收益及權益法轉投資收益下滑。

投顧法人指出，南電第三季旺季不旺，主因ABF載板客戶持續庫存調整，BT載板及PCB受惠美系客戶進入備貨旺季及消費電子客戶庫存回補，使第三季營收大致持平。惟毛利較高的ABF載板營收占比自65％降至55％，產品組合轉弱使「雙率」及獲利明顯下滑。

南電亦公布2023年10月自結合併營收36億元，較9月35.19億元成長2.29％、回升至近半年高，仍較去年同期60.05億元減少達40.05％。累計前10月合併營收365.41億元、較去年同期529.48億元減少30.99％、仍創同期第三高。

展望後市，儘管南電樹林廠二期高階ABF載板產能提前量產，但ABF載板需求續疲，PCB亦因步入淡季轉弱，BT載板則在美系客戶備貨維持高檔、記憶體相關需求見復甦跡象下可望續揚。在此消彼長下，投顧法人預估南電第四季營收將持平第三季或季減個位數。

隨著樹林廠二期新產能已提前量產，錦興廠產線改造亦將陸續完成，投顧法人認為，若消費電子及伺服器客戶庫存調整告一段落，南電明年營收有望恢復成長軌道。由於ABF載板客戶持續庫存調整，使營收和獲利短期無法落底，目前評價未偏低，維持「中立」評等。（時報資訊 林資傑）

（9）傳統淡季、急單效應退 義隆電觸跌停

義隆電2日舉辦法說，管理階層表示，第四季恢復往年季節性下單型態，雖然仍有急單挹注，但比例持續降低，合併營收將較前季季減11~17％區間；受淡季效應影響，早盤開低一度觸及跌停價位。

然董事長葉儀晧預期，2024年筆電出貨量可望成長中個位數，其中Chromebook估計年增至1,900~2,000萬台。整體動能將來自NB規格升級，包括Haptic、Fingerprint應用，及商用機種增多等，進一步帶來內容價值提升。

至於AI PC，義隆電目前與兩大陣營高通、聯發科平台皆有案子在進行，主要是提供具AI功能相關之人機介面解決方案，涵蓋影像處理、演算法等。只是應用初期推廣仍以雲端居多，Arm PC放量將落於2025年。（工商時報 張珈睿）

（10）前3季大賺逾3個股本 世芯-KY一度大跌為哪樁

ASIC大廠世芯-KY昨（2）日召開法說會，不僅公布今年前3季大賺22.06億元、每股盈餘（EPS）達30.31元，同時也釋出景氣樂觀看法，看好明年需求非常強勁，可望推升公司營運表現。雖然法說會拋出大利多，但今（3）日世芯-KY股價卻出現漲多回檔，早盤最低一度下探至2710元。

世芯- KY公告2023年第3季財報，單季稅後純益達8.87億元，季增20.8%、年增達1倍，第3季EPS攀高至12.03元，創下掛牌後獲利新高表現；累計今年前3季稅後純益則是來到22.06億元、比去年同期成長67.12%，前3季EPS達30.31元、大賺逾3個股本。

展望後市，世芯-KY指出，隨著取得先進封裝產能增加，今年第4季量產動能升溫，預期營運表現可望優於今年第2季所創下的歷史新高紀錄；總經理沈翔霖更樂觀表示，從目前在手案件來看，2024年需求非常強勁，高於原先預期，整體營運展望相當正面。值得留意的是，世芯-KY同時公告將辦理上限400萬股（4000張）現金增資發行GDR（海外存託憑證），預計籌資3.5億美元，稀釋約5%股權。

獲利大好、為何要發GDR？意外成為法說會上法人關注的焦點；對此，公司說明，發行GDR目的是為了承接更多大訂單、大客戶很在乎財務結構以及籌資成本考量等因素，但世芯-KY今日股價仍以開跌反映，早盤一度大跌4%、挫低至2710元。（非凡新聞）