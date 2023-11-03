《國際金融》利率凍漲寄望 歐股連4紅

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在利率敏感的房地產股和科技股領漲之下，歐股週四收漲；市場樂觀的認為，在美國、英國、挪威央行維持利率不變之下，各國央行已經完成了收緊信貸政策。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲6.9點或1.58%，為443.47點，指數並觸及近兩周新高，為連4紅。

英國央行將利率維持在近15年的高水準，之後英國股市上漲1.4%。挪威央行在宣布利率不變之後，挪威股市上漲0.7%。

ING Economics的經濟學家James Smith說，英國央行維持了利率不變，但是我們看到金融市場開始出現反應，將2024年的降息反應在定價中。「我們認為，投資人以這種方式思考是正確的，我們預計明年夏季將首次降息」。

聯準會主席鮑爾在周三維持利率不變，但保留升息的選項，並表示，市場利率的上升可能已經開始對經濟造成壓力。

Jefferies的歐洲首席經濟學家Mohit Kumar說，鮑爾承認，長期債券殖利率的上升已經收緊了金融環境。我們對聯準會新聞會的解讀是，聯準會已經暫停了升息(循環)。

房地產股升5.2%。科技股也漲2.7%。

週三公布的終值數據顯示，歐元區製造業PMI於十月再次放緩。德國十月的失業率上揚，高於預期。

芬蘭房地產商Kojamo在公布第三季業績之後，股價大漲16.7%。

瑞士人力公司藝珂(Adecco)在公布第三季淨利優於預期之後，大漲13.9%。

汽車類股上漲3%。法拉利在上調2023年獲利展望之後，股價升5.6%，報303.3歐元。

諾和諾德(Novo Nordisk)大漲3.2%；該公司公布第三季銷售和營業利益創紀錄，但是持續對大受歡迎的減肥藥Wegovy實施限制供應。