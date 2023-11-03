台灣精品咖啡品牌HWC黑沃咖啡七周年 全球年底展店破百家

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台灣國際連鎖精品咖啡品牌「HWC黑沃咖啡」創立於2016年，今年11月迎來七周年慶典。在巴拿馬擁有自己的黑沃莊園，從莊園種植到門市銷售一條龍嚴格品管，並且堅持以優良品質及獨特風味風靡海內外，預計在2023年底在全球擁有超過100家的門市據點。

黑沃咖啡不僅在馬來西亞、汶萊等地設立門市，下一個目標劍指新加坡與美國，讓國際連鎖精品咖啡品牌立足台灣、飄香世界，為全球更多咖啡愛好者呈現專屬的獨特咖啡風味。

黑沃咖啡為歡慶七周年，推出黑系列「總統專機指定咖啡」優惠活動，不僅在門市並連同外送平台一起共襄盛舉。11月，黑沃特別與中華航空合作，消費者在購買黑沃咖啡的同時，也有機會抽中台灣飛往吉隆坡或檳城來回機票。

黑沃始終堅持「高品質」精品咖啡核心理念，其中，「烘豆師經典9號」咖啡豆今年更是配方升級，並且榮獲Coffee Review（國際精品咖啡評鑑）92分的高分！來到黑沃，喝上一口就能品嘗到國際認定的高品質風味。

近年來，黑沃咖啡有別於市場上打價格戰的商業咖啡，其憑藉著穩定且高品質的精品咖啡穩健成長，成為咖啡市場上的新起之秀，深獲消費者的青睞。它不僅是市場上受歡迎的咖啡品牌，也在加盟店鋪的拓展上不斷取得成功。

黑沃創辦人林佩霓表示，歡迎更多有志之士加入，攜手共同打造一個充滿咖啡香氣和熱情的世界。