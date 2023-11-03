《農科股》台灣廠轉盈、漳州廠止損 達邦蛋白Q4拚獲利

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【時報記者郭鴻慧台北報導】達邦蛋白(6578)生技漳州廠已於今年第3季停業，第三季認列漳州廠停業的一次性費用後，未來漳州廠不會再有虧損產生。目前台灣科工廠前三季已經轉盈，在漳州廠止損之後，法人預期，第4季獲利可望有機會轉正。

在高單價、高毛利產品銷售比重拉高之下，雖然銷售量不及去年同期，但本業營運表現已明顯改善。達邦蛋白生技今年第3季營收8,705萬元，與去年同期相當；營業毛利979萬元，較去年同期成長92.55%；營業損失1,217萬元，較去年同期減少11.93%。前3季營收2.83億元，年減10.92%；營業毛利2,543萬元，年增161.39%；營業損失3,493萬元，損失減少35.23%。

達邦蛋白生技以外銷市場為主，疫情過後全球短鏈布局，台灣成為重要生產基地，目前達邦蛋白生技生產重心在台南科工廠，以銷量與營收來看，科工廠占比達到9成以上，且轉型效益逐漸發酵，科工廠前三季營收已超越去年同期，營業毛利更是大增197％。其中，科工廠自第三季起轉虧為盈，並彌補了上半年的虧損，累計前三季已呈現獲利。

另一個生產基地福建漳州廠，近年受大陸非洲豬瘟疫情影響，成為達邦蛋白生技營運虧損的主因。在公司轉型策略的考量之下，漳州廠完成階段性任務於今年第三季停業，產生資產減損於第三季認列，達邦蛋白生技第三季稅後損失因而擴大至2,956萬元。達邦蛋白生技表示，第三季認列漳州廠停業的一次性費用後，未來不會再有虧損產生。隨著公司營運主體台南科工廠轉盈，達邦蛋白生技第四季獲利將有機會轉正。

達邦蛋白生技持續調整方向，運用後生元強化免疫技術開發高附加價值新產品，並展開CDMO業務，協助客戶開發差異化產品。新產品DBT-100系列為免疫型後生元＋抗菌型益生菌的替抗產品，目前已於菲律賓進口註冊完成，並於越南、馬來西亞、菲律賓、韓國等國進口註冊登記中，同時各國客戶在進行測試，也與經銷商洽談中，隨著取得更多國家的飼料添加劑輸入許可登記證，預期第四季起出貨量將逐月跳升。