大葉獲教育部產業學院補助 培育風電組件維護人才

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產學攜手，未畢業先就業！大葉大學「風電組件維護」計畫榮獲112年度教育部產業學院計畫產業實務人才培育專班補助，與達豐鐵材行股份有限公司、台欣工業股份有限公司、啟德機械起重工程股份有限公司、萬昌精密公司合作，結合專業實作課程、證照輔導、企業實習，幫助學生接軌產業，不僅實習期間享有正職薪資，學生畢業獲得廠商留任滿6個月，也將給予新台幣2萬元獎勵金。

機械與自動化工程學系助理教授吳鴻筠表示，為改善學用落差問題，教育部從民國103年起推動產業學院計畫，一開始以技專校院為對象，112年首度開放一般大學申請，大葉大學深耕綠能產業，「風電組件維護」計畫獲得產業實務人才培育專班補助，協助學生打造就業競爭力，在學期間就能銜接職場。計畫一方面開設9學分的專業課程，讓學生具備產業所需的實務能力，並輔導學生報考相關證照，未來工作機會不只是風電產業，也可進入機械產業擔任工程師。另一方面，廠商提供實習機會，並給予正職員工薪資，實習階段表現優異的同學，如果願意接受廠商留任的邀請，廠商會給予1萬元的預聘獎金，留任滿6個月後，還可以獲得2萬元獎勵金。

機械系碩士生呂至翔指出，他以工業自動化領域為就業目標，產業學院計畫「風電組件維護」的課程包含了自動化產業的PLC（可程式化邏輯控制器）系統與應用，他希望可以透過課程養成職場所需能力，並藉由實習提早進入產業，未畢業先就業。

電機系四年級的林昀呈說，大四即將面臨求職問題，因此把握在學最後一年的時間，參加產業實務人才培育專班，學習如何撰寫機電整合控制程式，提升專業知識與技術能力，爭取更好的就業機會，他也期許自己可以透過實習銜接職場。