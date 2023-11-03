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蘋果營收連4季衰退 代工廠和碩廣達盤中翻黑

  • 中央社

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蘋果公司公布2023會計年度第4季財報，受中國市場疲弱影響，營收連續4季下滑，盤後股價跌逾3%。iPhone代工廠和碩、MacBook代工廠廣達與iPad代工廠仁寶今天開高走低翻黑，盤中跌幅約1%。

鴻海今天股價走弱，盤中最低來到95.2元、跌幅約1.85%。

和碩9月合併營收達新台幣1328.28億元，月增48.66%，年增3.08%，創今年單月新高，睽違4個月後重返千億元大關。和碩先前指出，按照往例，第4季會是全年營收高峰，主要來自通訊產品貢獻。

廣達9月合併營收約982.58億元，月減3.1%，年減18.6%，為今年單月次高。廣達表示，因終端市場需求疲弱，第4季筆電出貨恐低於第3季，衰退幅度還不確定。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，第4季iPhone銷售創新高紀錄，服務帶來的收入也創歷史高點。

蘋果財報顯示，第4季iPhone營收達438億美元（約新台幣1.4兆元），年增逾2%；產品包括Apple Music和iCloud的服務部門營收達223億美元，年增16%。Mac與iPad第4季營收下滑，分別年減約34%、10%。

市場研調機構Counterpoint指出，由於消費者留意開支，全球智慧型手機銷售在最近結束的這1季持續降低，但iPhone銷售表現卻相當強勁。

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