商務艙乘客分3等級！空姐曝「差別待遇」

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【中時新聞網 林毅】大部分人搭飛機，都會選擇最便宜的經濟艙，能夠搭商務艙的多被視為有錢人。空姐透露，其實商務艙乘客也分等級，關係到能不能優先選擇餐點，不少人笑「果然錢多的是老大」。

一名暱稱為「空姐姐」的空服員在抖音發布影片「商務艙的旅客也有分等級嗎」，她表示，商務艙乘客根據機票分3等級，分別是「臨櫃升等」、「員工優待票」、「高卡別貴賓」，臨櫃升等就是經濟艙超賣，臨時幫客人升級到商務艙；員工優待則是公司員工或內部出差的機票。

「空姐姐」說，等級最高是高卡別貴賓，她舉華航為例，高卡別又分為金卡、翡翠卡、晶鑽卡，持有這些卡別的乘客會享受到最高級服務，如當天餐點有限，無法供應所有人時，高卡別貴賓就會被優先詢問，確保享用到餐點。

「空姐姐」打趣說，大家是否曾遇到，明明同樣坐商務艙，隔壁乘客總是特別受到關照，甚至連座艙長還會過去致意，自己卻總是被跳過的情況呢？

不少網友紛紛自嘲：「果然錢多是老大啊」、「一直以為是從最前面照順序問...」、「難怪我總是最後取餐，要咖啡還給我白開水」、「一直覺得有差，原來是這樣」、「沒關係，我不在意，因為我根本沒錢搭商務艙」、「真的有差～報到的時候行李都不用自己抬上去」、「那比較特別的職業如醫生會不會也優先服務」。