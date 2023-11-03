科技農企群聚臺灣館 介接亞太開拓新商機

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農業部為鼓勵我國優質科技農企業透過專業商務展覽以提升國際行銷能力及拓展海外通路與據點，並進一步建立國際行銷網絡或策略聯盟，特於今(112)年11月1日舉辦之「2023亞太區農業技術展覽暨會議」中設置「臺灣農業技術形象館」，邀集亞中實業、鍠麟機械及台一農業科技等20家我國優質科技農企業共同參加展出，以形象館方式推動臺灣科技農企業進行品牌、技術及產品曝光，並與國際買家貿洽交流，透過主辦單位之會展網絡，帶動我國農業科技國際行銷效益。

智慧農業 循環永續

農業部表示，今年「臺灣農業技術形象館」(簡稱臺灣館)以農糧、水產與畜牧產業應用之農業資材、智慧農機及品種種苗為主題，展出科技農企業之技術、商品及服務，呈現臺灣智慧農業、循環永續等創新科技之產業化優異成果。農業資材領域展示環境友善及有機種植條件可使用之植物保護劑、生物肥料與農藥、昆蟲性費洛蒙等生物性資材，提供栽培業者可兼顧農產品品質及環境生態保護的更多選擇；智慧農機展示省時省工之農用無人機、播種與採收機及智能環控專家系統等，透過智能模式判別農作物生長情況與病蟲害預警，精準施用肥料與農藥，並掌握採收狀態，在土地及人力條件限縮之栽培環境仍可效率化生產；品種種苗部分除展出抗病性及無特定病毒之健康種苗外，同步展出可分解環保紙缽苗，展現積極發展減塑永續之理念及決心。

創新農業 行銷國際

農業部指出，「亞太區農業技術展覽暨會議」為亞洲英富曼會展有限公司(Informa Markets Asia)連續7年在臺舉辦之展會，今年有來自15個國家之廠商參展，展出最新農漁畜、冷鏈、加工相關技術及解決方案，是少數以農業技術為主題之國際性專業產業鏈貿易洽商平臺，展出產業供應鏈各環節所需技術及產品，並建構一站式採購平台及精準媒合機制，提供相關業者最佳國際行銷管道。

農業部進一步說明，臺灣館自2019年起以農企業為展出主體，至今累計達99家次農企業參與展出，展示超過300項次農業技術產品，並進行商機洽談近1,000場次，促成簽訂國際經銷或拓點超過30家次。2022年參展業者展後效益調查結果顯示，至2023年8月底已提升營業額逾700萬元，促進投增資金額達950萬元，並簽訂海外代理商∕經銷商7家次，成功將海外行銷通路拓展至馬來西亞、菲律賓及越南等國，實質協助參展業者強化國際行銷管道，達到國際通路布建之目的。

今年臺灣館持續透過大會國際網絡資源安排國際買家媒合商洽，期藉由面對面的說明與示範，讓國際買家更加深入瞭解，進而開啟跨國商務合作機會，推動農業科技產業國際化發展，歡迎農民、農民團體及農企業至南港展覽館1館參觀交流，了解最新農業科技產業發展趨勢。