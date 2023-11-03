電器空調影音3C展登場 金嗓公司下殺推出限量優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023台北世貿家電購物節在台北世貿一館盛大登場，展覽推出多樣活動，除了「預約免費門票抽家電」及「萬元購物金領取」外，金嗓公司再推出限定優惠，自即日起至11月6日展覽期間，限量｢前111位」購買伴唱機，即享九折優惠。今日總統蔡英文也蒞臨現場展位參觀指導，湧入大量人潮參觀，促進展覽購買商機。

金嗓公司表示，1997年成立至今，專注於研發製造伴唱機，25年來伴隨著消費者度過許多歡樂時光。隨著時代科技的進步，與市場需求的改變，現今生活娛樂的選擇多元，伴隨著疫情後生活習慣的改變，居家娛樂成為消費者特別重視的一環。

今年也是金嗓公司突破性的一年，伴唱機種類從長輩最愛的｢黑盒子」系列，演變到現在的多合一功能一體機，並推出時尚美型all Bar多媒體點唱機，質感外觀深受消費者喜愛，既是居家擺設，也同時具備音響與點唱機功能，不需外接擴大機，內含六顆單體喇叭，音效經過多層次處理，在高中低音路都可以完美呈現。｢小金語音助理」帶來的便利性也成為all Bar的亮點，免手動打字輸入，只要使用麥克風下達聲控指令，即可靈活操作控制。

另外也推出的可攜式行動伴唱機SuperSong600，使消費者出門遊玩的同時，也能夠擁有質感娛樂，5公斤輕巧便攜，搭載10.1吋觸控屏幕，不侷限地點，盡情享受歡樂。