《基金》台股高股息ETF 「這款」近一季漲最多

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】受國際情勢、通膨與升息等因素影響，全球股市近來表現震盪，但能提供息收現金流的台股高息ETF，人氣續旺，近三個月表現也未讓投資者失望，相較於加權指數修正近7％，相關ETF平均跌幅尚不到2％，其中永豐ESG低碳高息(00930）逆勢強漲逾6%，勇奪冠軍。

截至11月1日，加權指數近三個月下跌6.82%，同期間台股有五檔高股息ETF繳出正報酬，包括兼具低碳、高息特色的00930永豐ESG低碳高息，以漲幅6.08%領先，復華台灣科技優息(00929)居次，緊追在後是凱基優選高股息30(00915)，群益半導體收益(00927)、群益台灣精選高息(00919)，三檔漲幅各在0.5%~3.5%之間。若時間拉到近一個月，加權指數跌幅仍超過3%，但00930動能不減，價格走高2.8%。

永豐投信指出，全球淨零碳排共識下，國際品牌商訂立產品製程時，皆往碳中和、零碳排目標靠攏，帶動下游供應鏈亦須提高自身低碳能力，而台廠是全球供應鏈重要成員，在高度競爭環境下，碳轉型腳步快的公司才能確保訂單無虞，維持競爭力，因此具備低碳條件、股利亦佳的個股，自然長期易受資金青睞，市場震盪中也有利於提供相對防禦力。

以科技巨頭蘋果為例，蘋果一再宣示，2030年前相關供應鏈廠商皆須達成碳中和，否則未來將排除於蘋果供應鏈外。今年9月新品發表會上，蘋果甚至宣布Apple Watch Series 9率先達到碳中和目標，顯示「低碳」趨勢已勢不可擋，投資人宜加碼納入投資組合。