樂天市場雙11購物節開跑 狂推10大攻略省最大

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【樂天市場雙11購物節】正式開跑，即日起至11月13日，狂撒千萬優惠券，限時登記賺點數，並聯手Panasonic、Dyson戴森、愛買線上購物、屈臣氏Watsons等大牌店家一日瘋殺優惠接力登場，最高直接現折2,222元，雙11活動期間集結熱銷3C家電、大牌保養美妝、經典人氣美食、日用居家及日本好物等祭出千萬商品激安破盤5折起，更同步推出整點特賣限時下殺、人氣商品買一送一。

看準旅遊復甦商機，樂天市場特別在今年雙11砸重金祭出「星宇航空商務艙日本來回機票」免費送，用樂天點數即可以參加抽獎，有機會抽中「星宇航空商務艙日本來回機票（價值40,000元）」。

另外，樂天市場聯合樂天集團旗下6大事業體，包含Rakuten Monkeys、樂天Kobo、日本樂天官方嚴選店、樂天旅遊、日本樂天官方旗艦店、Rakuten Rebate，一同推出最高1,600元優惠、樂天點數最高10倍送、滿1111再享跨境免運等，搭配定信用卡最高還能享有20％回饋。

樂天市場表示，觀察到消費者會精打細算鎖定「居家掃除」及「餐廚家電」等高單價的3C家電商品，而現代人注重生活儀式感，平時捨不得下手的時尚美容家電，也會趁機在雙11把握限時優惠撿便宜，犒賞自己不手軟。

樂天市場攜手國際大牌精選千萬商品祭3折起，熱銷掃除及餐廚家電如Dyson 輕量無線吸塵器、乾溼全能洗地吸塵器、iRobot Roomba掃地機器人、Panasonic 蒸氣烘烤爐等下殺3折起，熱門美容家電如Dyson Supersonic 吹風機，Panasonic 奈米水離子整髮器、高滲透奈米水離子吹風機等6.7折起。

樂天市場亦自即日起至7日推出每日主打星、整點限時特賣買一送一，聯合每日優果食品、愛買線上購物、樂天Kobo電子書閱讀器、屈臣氏Watsons、Dyson戴森、Panasonic、GAME休閒館輪番上陣推出24小時限時優惠，最高可以現折2,222元，而讓電玩迷為之瘋狂的 NS Switch熱門遊戲、秋冬人氣美食協發行泡菜、台酒酒燉排骨湯麵等則祭出買一送一破盤優惠，搭配天天狂撒千萬優惠券，最高折333元，限時登記再送111點等，享有免運優惠，指定信用卡20％回饋等，樂天市場甚至還要送出「星宇航空商務艙日本來回機票」。