Yahoo奇摩購物雙11祭最高回饋39％ 出貨量將成長3倍以上。

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雙11火熱開打買氣夯，消費者把握年度最大檔優惠囤貨，更趁高回饋入手高單商品、好康拿好拿滿。11／月6日至11月11日起，Yahoo奇摩購物祭出八大超殺優惠，包括狂撒破億折價券、送百萬紅包、全站最低1折起、單日消費3,500最高回饋11,000購物金、最高回饋39％，Yahoo聯名卡消費滿3萬3登記送5,000刷卡金。另外，天天推出揪團集殺解鎖爆品，如奈米手持無線吸塵器現省萬元、TRAVEL FOX 20吋行李箱千元有找。

Yahoo奇摩購物更公布雙11高單商品Top5熱銷榜，由3C、精品與黃金攻佔榜單，其中iPhone 15新機買氣旺奪冠。此外，Yahoo奇摩AI自動化物流中心也已提前備貨、強化營運效能，預計雙11期間出貨量將成長3倍以上。

迎戰雙11，Yahoo奇摩購物積極跨業結盟，將優惠從線上延伸到實體店，獨家攜手高人氣名店「壽司郎」推出「1111限定快閃壽司店」活動，即日起至11月11，Yahoo奇摩購物 LINE官方帳號將送出2萬盤壽司免費抵用券、在Yahoo奇摩購物中心消費還有機會抽免費壽司月月吃，11月12日前於壽司郎門市消費滿千元可獲得聯名貼紙，掃描貼紙上QRCode再拿Yahoo奇摩購物中心百元折價券，總計將送出600萬元。

Yahoo奇摩購物中心也與「AFTEEX樂桃航空」合作，即日起至11月11日選用「AFTEE先享後付」進行支付，可獲得250元樂桃優惠代碼，再抽11,111相當於台幣現金的Peach點數。此外，雙11玩「天天開寶箱」遊戲，天天必勝客4折、肯德基54折價券與熊貓超市首購6折優惠碼。

消費者把握大促高回饋消費，Yahoo奇摩購物高單商品年平均客單價及消費頻次雙成長，其中以21-30歲成長力道最高，盤點雙11高單商品Top5熱銷榜發現，由iPhone 15 Pro Max／Pro奪下第一，Vlog必備旗艦款相機位居第3；精品中ROLEX勞力士熱門綠水鬼錶款、Hermès經典包款Lindy則分佔 2、4名。保值性高的黃金也躍進榜單，特別以1盎司金條業績年漲3倍，表現最亮眼。

此外，平台也發現雙11促動消費者趁機購入高單精品生活家電和運動器材。雙11期間高單、美容保健囤貨各有所愛，Yahoo奇摩購物不僅推出黃金挑戰市場最低價、GIA鑽石下殺3.7折起、輝葉律動機現省2萬7、DR.WU與NIVEA妮維雅全台獨家商品組3.3折起等超值優惠，Yahoo奇摩購物中心也提供「三大安心購服務」，領先業界祭出「精品真品保險」提供千萬保障、15天鑑賞期、屢獲殊榮的專屬客服團隊，讓消費者高額消費安心買。