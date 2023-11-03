達邦前三季每股淨損1.04元，第四季獲利拚轉正

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

達邦蛋白（6578）前三季每股淨損1.04元，惟受惠高單價、高毛利產品銷售比重拉高，本業營運明顯改善；其中，台南科工廠已轉盈，漳州廠在認列停業的一次性費用後，未來不會再有虧損產生，因此，第四季有機會出現獲利。

董事長劉郁芬表示，達邦積極進行轉型，運用後生元強化免疫技術開發高附加價值新產品，並展開CDMO業務，協助客戶開發差異化產品。明年第二季科工廠第一期擴產20KL醱酵生產線完成後，將可立即滿足客戶需求，規模經濟效益將會在明年第三季顯現。

營運漸入佳境的達邦，第三季營收8,705萬元，與去年同期相當；營業損失1,217萬元，年減11.93％，每股淨損0.53元。累計前三季營收2.83億元，年減10.92％；營業損失3,493萬元，年減35.23％，本業虧損已收斂，每股淨損1.04元。

達邦原本以外銷市場為主，疫情過後全球短鏈布局，台灣成為重要生產基地，生產重心的台南科工廠，以銷量與營收來看，科工廠占比達到9成以上，且轉型效益逐漸發酵，前三季營收已超越去年同期，營業毛利更是大增197％。第三季起轉虧為盈，並彌補了上半年的虧損，累計前三季已呈現獲利。

另外，福建漳州廠的生產基地，近年受大陸非洲豬瘟疫情影響，成為營運虧損主因。在公司轉型策略的考量下，漳州廠完成階段性任務於今年第三季停業，產生資產減損於第三季認列，導致第三季稅後損失擴大至2,956萬元，預期未來不會再有虧損產生。隨著台南科工廠轉盈，第四季獲利將有機會轉正。

達邦表示，該公司開發的DBT-100系列為免疫型後生元＋抗菌型益生菌的替抗產品，目前已於菲律賓進口註冊完成，並於越南、馬來西亞、菲律賓、韓國等國進口註冊登記中，同時各國客戶在進行測試，也與經銷商洽談中，隨著取得更多國家的飼料添加劑輸入許可登記證，預期第四季起出貨量將逐月跳升。

另外，也接獲美國大型全球行銷國際動物保健及營養策略公司、美國研發為主的飼料添加劑開發商、國內酵素研發設計公司訂單，並將與越南水產飼料客戶以及新加坡一家握有新型抗菌活性胜（月太）技術的新創公司合作，此外也正在開發馬來西亞飼料客戶寵物風味添加劑產品。