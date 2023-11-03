美共享巨頭 亞太挽頹勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

共享經濟曾經紅極一時，但近年遭遇變現不易、盈利困難等問題考驗下，似乎開始出現泡沫，但美國共享住宿與辦公等巨頭Airbnb（愛彼迎）和WeWork近期在亞太市場的表現，正為它們挽回頹勢。

WeWork傳在美破產 中國業務卻蒸蒸日上

在市場盛傳破產消息陰霾下，WeWork在11月1日股價暴跌近47％，市值不足1億美元。但陸媒界面新聞報導，WeWork北京辦公場所目前人滿為患，並沒有受到破產消息影響，目前朝陽大悅城的WeWork辦公地兩人間已經租完，均處於正常辦公狀態，而在附近遠洋國際中心的場地只剩下一間可出租。

WeWork中國今年8月再次強調，已經在2020年與WeWork Global分離，WeWork中國擁有獨立營運和管理能力，而非WeWork的分公司或子公司。WeWork在2020年時指出，公司正在出售其中國業務的多數股權，WeWork中國投資人摯信資本已追加投資2億美元，現在擁有其中國業務超過半數的股權。WeWork母公司We Co.將放棄對中國業務的控制權，但將繼續收取年度服務費。

WeWork自2016年進入中國市場，目前已在12個城市有超過100處共享辦公空間。報導引述WeWork中國現場人員表示，目前WeWork中國進行了本土化調整，「WeWork Global下市對我們沒有什麼影響」。

三年的新冠疫情嚴重衝擊共享經濟各層面，不少原本就有盈利問題的共享巨頭們因為線下需求減緩背景下，迫使尋找新的出路。

共享經濟新商機 大陸市場熱潮起

另一方面，也有共享巨頭享受到疫後復甦的新機遇。Airbnb在2日公布2023年第三季業績，期間營收成長18％至34億美元，淨利潤44億美元。不少功勞要記在中國市場的強勁增長，中國旅遊行業持續回暖正在帶動亞太地區，甚至全球旅遊市場的復甦。

Airbnb指出，今年中國市場的復甦態勢良好。第二季平台上中國新用戶數量較前期幾乎近增加一倍，第三季中國大陸地區出境旅遊業務較去年同期增長超過100％，包括上海、北京、廣州、深圳、成都、鄭州等一線以及新一線城市的民眾成為出境旅遊的主要動能。 此外，在疫後旅遊恢復下，家庭旅遊也逐漸回暖，Airbnb平台上，今年夏天三人及以上的帶小孩家庭占比與春季相比擴大近四倍。中國用戶的旅行時間也在延長，平台上近一半的夏季房源艘人為7天及以上的住宿，與今年春季相比接近增長一倍。

雖然大環境背景有相關影響，但當前誕生於美國的許多共享經濟服務在中國市場的發展與動能相較其他地區更加突出，箇中議題或許也值得探討。