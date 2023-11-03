串起生命之鏈！張鎮榮議長表揚東元綜合醫院四位消防局醫療指導醫師

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用爭分奪秒的精神，串起院前院後的生命之鏈！新竹縣議長張鎮榮於今(2)日表揚東元綜合醫院急重症部四位「新竹縣消防局醫療指導醫師」，分別為醫療副院長暨急診科主任林鎮宇醫師、緊急醫療救護中心林琪峻主任、急救醫學教育中心簡振宇主任以及急診科張耿維主治醫師，感謝醫師在醫療崗位之餘，仍奉獻於救護勤務的指導，讓第一線急需急救的民眾，生命獲得保障，尤其危急時刻的OHCA患者，每分每秒都牽動著一個家庭的完整！

新竹縣議會議長張鎮榮，同時肩負新竹縣義勇消防總隊總隊長的任務，多年來不間斷地關心新竹縣的社會安全議題，率領縣議員團隊了解消防局緊急救護服務品質與消防救災安全等重點工作，並頒發結訓證書與加菜金，提振團隊士氣，並給予高度肯定，盼能將平時扎實的訓練發揮在救災勤務上，保障自身安全，也守護縣民的生命與財產。

新竹縣議長張鎮榮表示，在119勤務上，醫療資源仰賴專業人才的投入，特別感謝醫師們在工作執勤、門診手術與學術研究之外，仍願意投入新竹縣緊急救護勤務的育成，擔任新竹縣政府消防局醫療指導醫師，多年來奉獻專業不遺餘力，為縣內培訓出多位專業的救護技術員(EMT)，促進本縣救護品質獲獎無數，感謝這些幕後功臣，讓縣民生活更健康、更安心。

東元綜合醫院院長黃忠山表示，本院是新竹縣唯一重度級急救責任醫院，感謝急重症部四位資深醫師熱心投入社會緊急醫療的精進，讓東元與有榮焉。急診室醫師和消防局救護技術員每天要面對不同症狀的患者，有的是疾病，有的是意外創傷、燒燙傷，有的則是心肌梗塞或到院前OHCA，要在最短的時間內決定病患的最佳處置，需要足夠的知識和經驗來應變，熱血救命的態度令人敬佩！

本院副院長暨急診科主任林鎮宇醫師，榮獲110年度內政部消防署「消防績優救護人員醫療指導醫師資深貢獻獎」，擔任新竹縣政府消防局聘任13年以上的醫療指導醫師，是最資深的指導醫師，同時擁有急診專科與小兒專科證照，參與醫護出勤「鳳凰計劃」，搭上救護車與救護技術員到達第一現場，跪在大馬路上插管搶救，為新竹縣早期救護業務投入專業指導，地方救護教學富有貢獻。

急診科緊急醫療救護中心林琪峻主任，擔任新竹縣政府消防局醫療指導醫師長達10年，榮獲內政部消防署112年「醫療指導貢獻獎」殊榮，協助制定急救流程、救護品管，奠定消防局到院前急救處置基礎，見證新竹縣緊急救護從草創到開花結果，讓院前、院後的銜接更緊密，同樣參與醫護出勤「鳳凰計劃」。

急診科急救醫學教育中心簡振宇主任，與林琪峻醫師積極投入教學培訓工作，推廣「骨髓腔內血管通路穿刺針」（簡稱IO骨針），讓救護員在無法順利以靜脈注射時，能有另一個快速有效的替代方案。推廣「手持式超音波」訓練與影像判讀，理解身體正確的求救訊號，使EMT-P在救護車上也能掃描判讀，精進到院前的救護能力。連續多年擔任EMS進階照護工作坊講師，藉由工作坊的切磋學習，提升緊急醫療的救護品質。

急診科張耿維主治醫師，獲得新竹縣政府消防局頒發「救心快手獎」，獎項核心為肯定回復EKG群組次數最高前3名之指導醫師，張耿維醫師總是在最快時間內回復心電圖結果，使救護技術員能在最快時間內將心肌梗塞病人送往最適當的醫院，猶如親臨現場搶命的效率。