113年度「大專青年預聘計畫」 申請開跑了

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113年度「大專青年預聘計畫」申請開跑 北分署助企業儲備人才、青年提前卡位職場

勞動部為因應國內重點產業人才缺口，同時解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難問題，推動「大專青年預聘計畫」，鼓勵重點產業運用預聘制及工作崗位訓練，強化大專青年職場實務技術職能，以協助大專青年畢業即就業。113年度計畫已開放申請，歡迎北分署轄區大專校院結合企業踴躍申請。

北分署迄今已與12所大專校院、97家企業攜手合作「大專青年預聘計畫」，提供822個工作崗位訓練機會，透過工作崗位訓練，除了學習5＋2重點產業的專業技術，同步累積工作經驗，提早卡位職場，為自己增添就業競爭力。

「大專青年預聘計畫」創造學校、企業及青年三方共好，學校連結政府資源，辦理大專就業學程最高補助80萬元；企業每訓練1位青年，最高可獲得7.2萬元的訓練補助；此外，為了鼓勵參訓青年繼續留任，畢業後以正職留任訓練企業滿1個月，可獲得留任獎勵金1萬元。

北分署表示，計畫自今(112)年1月推出迄今，獲得良好迴響，「華夏科技大學」與「和運租車股份有限公司」就是透過北分署專案媒合活動，成功開辦「智慧電動車設計開發學程」。北分署指出，目前華夏科大有15名學生在和運租車受訓，跟著資歷豐富的專業技師學習汽車板金、烤漆、鍍膜、車輛維修以及顧客管理，未來他們畢業後，還可直接留任，為企業提早儲備人才。

113學年度「大專青年預聘計畫」申請已經開跑，受理申請自即日起至113年1月15日止，由學校結合企業提出學程與崗位訓練規劃，向北分署提出申請。為協助各大專院校及企業順利申請計畫，北分署將於112年11月中旬起於新店、南港、汐止、土城等地區辦理多場計畫說明暨媒合交流會，歡迎踴躍報名，洽詢電話：(02)89956399＃1805林小姐。