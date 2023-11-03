雙11開跑！東森購物預估整體物流作業量較去年約成長3倍

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針對今年雙11購物節，東森購物預估整體物流作業量較去年約成長3倍，東森購物在楊梅物流園區建置約二萬坪之統倉，引進了自動分揀機、高速分貨機等先進的AI硬體設備，以提升出貨作業效率和品質。此外，東森購物也持續優化智能揀貨系統，來提高出貨之效率及正確性。

在末端配送方面，東森購物與機車快遞建立了緊密的合作關係，透過直發轉運的運輸網絡，來減少貨品的運輸時間，並就過往大數據進行分析，提前做好各項庫存及運能調度，讓商品可在時效內送到客戶手中。

年度最大網購「雙11」購物節到了! 東森購物網 ETmall推出《激戰11.11狂購節》活動，即日起至11月13日，主打1元、11元超低價商品，天天推出超值1元優惠商品，包括麥當勞中包薯條、休閒背包、韓版套裝睡衣等，通通1元。11月9日起祭千元福袋，獎項包括泰國來回機票、iPhone15等大獎。

東森購物電視通路的雙11活動，則自即日起至11月12日在東森購物47台，每天晚上8點由購物專家帶領直擊品牌門市及廠商倉庫，以最低價商品回饋會員，消費還有機會抽iPhone15，將送出12支。

東森直播channel 5則推出《雙11狂歡節》八重活動，包括「看直播拿E幣」、「天天結帳賺好康」及「許願首購禮」將送出百萬E幣。

想抽機票、搶iPhone則不能錯過「超值福袋」，東森購物網ETmall 在11月9日-11月13日推出限量1,000組的福袋組合，100％中奬機率，買福袋會員登記即有機會抽中iPhone15、泰國來回雙人機票及50-1,111元不等的E幣。福袋共分為1,000、2,000及3,000元組合。消費者還可以加入港點明星組隊賽，11月11日當天，享最高8％的回饋，並獲港式點心兌換券。11月11日當日，購買保健商品單筆消費滿10,000元的消費者，還可以獲得15％ E幣，每人上限1,500枚。

根據東森購物網統計，往年雙11以高單價的家電、3C商品及低單價生活用品最為熱銷，東森購物網ETmall推出「雙11家電年終盛典」最高回饋20％，首推超值 LG樂金15公斤WiFi蒸洗脫烘變頻滾筒洗衣機，市價$33,900，特價$26,999，等於打8折；LG 樂金 65吋 一奈米 4K AI語音物聯網電視，市價$45,900元，下殺6折售價$27,900，11月購買LG滾筒洗衣機或對開冰箱，有機會抽LG原廠藍芽音響。