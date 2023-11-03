億年前白堊紀琥珀上海進博全球首秀 蜥蜴捕獵罕見瞬間

澎湃新聞3日報導，億年前白堊紀的一隻蜥蜴，捕食瞬間被定格在一塊珍貴的琥珀內，一億年後來到5日即將開幕的上海第六屆進博會，公開展出，這將是《捕獵者》琥珀的全球首次曝光。

其中，《捕獵者》琥珀內部珍藏了一隻恐龍時代的脊椎類爬行古生物——白堊紀蜥蜴，其強大的力量和極高的敏捷度，使其在琥珀中完美保存的機會極為罕見。然而，更為引人注目的是這隻史前蜥蜴的展示方式。首次曝光於世的這隻白堊紀蜥蜴，在琥珀中以一種前所未有的方式、捕獵的動態瞬間呈現。 這一不可思議的珍貴場景，在時間的長河中被永恆凝固。

報導稱，北歐琥珀高奢珠寶品牌Honn Fine Jewelry（Honn）今年首次參展進博會。琥珀是世界上最著名的白堊紀「化石」之一， Honn展出的琥珀藏品系列中，包含保存最完整的珠寶及白堊紀古脊椎動物琥珀《億年回眸》(43.8X14.8mm)、古老稀缺的白堊紀植物琥珀《神樹》（112X92mm）、極其難得完整的白堊紀蜥蜴捕食琥珀《捕獵者》（74.9X57mm）等30多款。 Honn珠寶中國區總負責人吳婷透露，此次進博會展示具有特殊的歷史和文化意義，既為世界呈現出地球歷史的珍貴見證，同時也凸顯了琥珀作為無價之寶的珍貴程度。 她還特別提到，《琥珀之路》與《外灘之光》也是本次進博會的參展亮點，Honn使用可循環的琥珀材料打造的《琥珀之路》，將遠古時代的自然瞬間串聯，在方寸之間呈現生生不息；《外灘之光》則是專為本屆進博會定制，以寶光四溢的光澤映襯外灘夜景的璀璨，期待通過進博會的舞臺，見證中瑞兩國文化在「四葉草」融匯交融，喚醒人們對時間藝術、珠寶藝術、人文藝術的共鳴。

Honn參展的其它琥珀藏品也是亮點紛呈，《神樹》乃白堊紀植物琥珀，因神似中國三星堆青銅神樹而得名；《億年回眸》是Honn收藏系列中保存最完整的珠寶級白堊紀古脊椎動物琥珀；《海陸空》罕見地在同一塊琥珀中出現白堊紀史前馬陸（水棲）、史前蠍子（陸生）、史前豆娘（飛行）三種不同生活環境的史前生物；《一珀一世界》是該系列中最完美的白堊紀蜥蜴與昆蟲琥珀；《力量》是最大、形態保存最完整的蠍子琥珀，這個品種的鼇蠍已經在白堊紀滅絕；《復活的恐龍》則是最清晰的白堊紀古脊椎動物骨骼琥珀之一，其包裹體包括白堊紀恐龍羽毛及疑似某種白堊紀恐龍後腿骨骼；《蜘蛛家族》是系列中唯一一塊包含白堊紀完整蜘蛛族群的琥珀，對於史前蜘蛛來說，體型越大意味著越有可能從樹脂的黏附中掙脫，如此含有大型蜘蛛的琥珀極為稀有；《發財樹》和《白堊紀之窗》均為白堊紀時期已滅絕的植物琥珀；《妙羽》琥珀留下的則是白堊紀已滅絕的恐龍紅色羽毛的美妙身影。 此外，展品中還有白堊紀稀有蝴蝶琥珀《飛躍未來》、白堊紀蜻蜓琥珀《靜·空》、最大最完整的白堊紀螺類琥珀《念念不忘，必有迴響》、地球上最早出現的蕨類植物活化石琥珀《史前蕨類》、唯一一塊完整保留白堊紀紅色楓葉的《楓葉》琥珀、保存最完整的白堊紀花朵琥珀《永生花》等。