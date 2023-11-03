羽球最頂級場地11／4成人組 優漾盃開賽

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深耕中部多年的健康品牌「優漾複合運動會館」，首次舉辦的羽球賽事－優漾盃育苗羽球邀請賽，9/9育苗組預賽順利落幕後，成人組預賽即將於本週六11/4正式登場！

優漾複合運動會館將自己定位在健康事業品牌，強調「運動不分年齡」，透過舉辦各種不同形式的活動，能讓大家「ALL YOUNG TOGETHER」在一起。舉凡與知名課程代理品牌合辦五百人的ZUMBA FIESTA CALIENTE、主辦萬人規模的4117中央公園馬拉松，而接續優異品質而來的下一場精彩活動，就是此次「優漾盃育苗羽球邀請賽」。

羽球是一項特別適合亞洲人的運動，加上台灣選手在國際賽場屢創佳績，羽球已名列國內熱門運動項目數一數二。而本次賽事選在優漾複合運動會館接軌國際規格的羽球場，成人組共吸引超過250支隊伍報名！

經過抽籤，將會有80支隊伍，可以在這座設有七面東京奧運同款的羽球地墊、挑高十三米、並使用符合BWF世界羽聯標準照明設備的高規格場地，一邊感受頂尖國際賽事的運動體驗、一邊爭奪高額團隊獎金！

優漾複合運動會館總經理陳揚鈞表示：「育苗組預賽當天所有小選手全力以赴的盛況，加上中華羽協專業裁判團隊現場執法，確實讓這座以接軌國際為目的的球館充滿國際賽事的氛圍。本週六將迎來成人組的賽事，本次參賽的許多企業團體，也都是長期支持羽球運動的同好，希望這個場地與這場賽事，不只能提供所有參賽者與眾不同的參賽體驗，也能發揮拋磚引玉的效果，讓更多資源能夠投入到基層運動的發展。」

本週六將有64支隊伍，進行成人企業組、團體組的預賽，現場除了設有「職業球隊指定優漾運動防護團隊」現場提供專業運動按摩體驗外，也擴大園遊會胖卡攤車的規模，要讓所有選手不論是在場上場下，都能感受到最佳的體驗。而晉級者將與公開組16支隊伍、以及已經晉級的16支育苗組隊伍，一同前進週日的決賽，爭奪公開組最高$100,000、企業組團體組最高$50,000、育苗組最高$54,000的高額獎金。

精彩賽事即將於11/4，在優漾複合運動會館登場，歡迎所有熱愛羽球運動的球友至現場觀賽。