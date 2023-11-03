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中美核武軍控磋商 陸學者：未到正式談判層級

  • 中時即時 陳柏廷
《華爾街日報》報導，中國外交部軍控司司長孫曉波可望出席下周登場的中美核武軍控磋商。 （摘自中新社）
《華爾街日報》報導，中國外交部軍控司司長孫曉波可望出席下周登場的中美核武軍控磋商。 （摘自中新社）

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中美預計下周舉行核武軍控磋商。但大陸軍事專家表示，中國與美俄的核武器數量不在同一量級，中國從來都沒有同意與美國開展正式的核武軍控談判，所以這次核武軍控磋商也是「非正式」的。

環球時報3日報導，宋忠平直言，美方想要通過核軍控磋商「探底」中國的核實力，同時阻止中俄發展新的核力量。美國「三位一體」核力量正在轉型，美國擔心其他國家超越自己，所以希望通過核談判來阻止別國發展，並不是真正為了全球核戰略平衡。

上海復旦大學美國研究中心教授張家棟則認為，中國的核力量正在上升，但還沒有上升到參與核軍控正式談判的層級。即將舉行的中美核軍控磋商表明，中國不回避自身應承擔的核軍控義務，這也是中美博弈的一部分。

報導指出，美國過去一直想要將中國拉入美俄核軍控談判，以此限制中國核武庫建設。2020年，美國軍備管制特使比林斯裡（Marshall Billingslea）宣稱要向中國施加一切必要壓力，要求中國參加削減核武庫規模的談判。

今年6月，美國白宮國安顧問蘇利文在美國民間組織「武器管制協會」演說時，提出逐步將中國拉入軍控對話的方法。蘇利文稱，可以制定一項多國參與機制，根據該機制，中國和聯合國安理會其他四個常任理事國將相互通報導彈試射情況。該機制實行後，還可在這些國家間建立危機溝通管道。

不過，報導稱，中方已多次闡明立場，無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」。2020年，時任外交部軍控司司長傅聰接受媒體採訪時表示，美提出所謂的三邊軍控談判，是為其自身擺脫條約束縛、謀求絕對戰略優勢製造藉口。

傅聰直言，中國核力量與美俄相比完全不在一個量級，要求中國參加所謂的三邊軍控談判不公平、不合理、不可行，中國不會參加。如美願將自身核力量降至中國水準，中國願參與國際核裁軍談判，但這在可預見的將來恐怕不會發生。

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