台師大鈀催化反應新技術登國際期刊 有助研發抗癌藥物

台灣師範大學化學系教授姚清發率研究團隊，以「有機合成鈀催化交叉反應」論文，榮登美國化學學會9月底發行的《有機化學通訊》（Organic Letters）國際期刊封面。這項研究屬於連接碳原子策略，不但大幅縮短化學反應時間，還可在室溫下完成，提升研究效率，有助科學家研發抗癌藥物和多用途的化學產品。 研究團隊表示，利用金屬元素鈀做觸媒，讓碳原子結合芳基硼酸，進而合成屬於烯烴及二羰基類的有機化合物。本次研究是針對鈀元素化合反應發現的改良法，讓以往需耗時至少超過10個小時以及需在較高溫度的條件下才能完成的反應，可成功縮短至1小時內，且在室溫的溫和條件下迅速完成反應。 兩位研究員提到，除了省時外，在相同的實驗策略下，過去學者只能做出屬於五環的化學產物，但本次的改良法卻能夠做出六環的產物，是研究當下未曾預測到的驚喜結果。

他們也說明，這個反應的產物能被進一步的被運用在醫藥化學領域上，在對抗癌症、病毒、細菌等實驗藥物的合成上，充滿潛力。而鈀元素是具有光澤的銀白色金屬，應用範圍相當廣泛，包含觸媒轉換器、電腦電子產品、牙醫醫材等。這次研究與鈀元素的催化反應相關，類似部分有機化學反應的應用，因此本研究成果具有相當高的實用性。 睽違兩年再次登上期刊，研究團隊選擇封面也別出心裁。封面照片是兩位研究員到花蓮七星潭旅遊時所拍攝。他們認為，這次的改良反應的結果，就像石頭，是經過日積月累的海水沖刷及淬鍊，才得出圓滑、溫和的成果。 姚清發則以大樓建造說明這次研究的重要性。他說，就像大樓的建造需要運用水泥、鋼筋、電等不同專業材料，而這次實驗結果提供學者未來投入類似研究時一個新的選擇，也是有機化實驗裡重要的步驟。 「科學是解決目前已出現的問題，也是創造未來可能會出現的問題。」姚清發教授分享，科學就是不斷進行改良及解決目前已出現的問題；同時準備面對未來可能會發生的問題，繼續努力尋找解決方式，雖然像個迴圈，卻也讓研究者能取得更大幅度的進步。 台師大表示，化學系兩位印度籍博士班研究生Jivan Shinde與博士後研究員Veerababurao Kavala，在化學系教授姚清發的指導下，繼2021年以新抗癌有機化合物的論文後，研究成果第5度榮登國際知名期刊封面，備受肯定。