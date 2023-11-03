雲科大第八屆EMBA參訪日本企業 以敬天愛人永續主題學習之旅

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雲科大第八屆高階領袖班EMBA學生一行27人，在管理學院陳昭宏院長和鄭博文執行長的帶領之下，以「敬天愛人」永續主題展開學習之旅，於10月23日前往日本京都與大阪進行海外企業參訪，27日完成五天的企業參訪，學員們咸認不虛此行並領受了豐碩的學習成果。

此次雲科EMBA日本參訪，由第八屆EMBA江慶雄班長組了一個行程規劃小組，帶領小組討論參訪對象，由於小組成員曾俊凱是BNI（Business Network International ）成員，也是雲林區雲榮分會創會主席，並且通曉日語，因此，透過曾俊凱的居中聯繫，逐漸規劃出EMBA參訪的行程，最後選定了京都佐助株式會社、京瓷株式會社、恩地食品株式會社、吳竹株式會社(專門研發跟製造墨與墨水)、三得利《天然水啤酒工廠》、神戶的「明太子公園神戶三田」等6家知名企業。

10月26日晚宴與亞洲台灣商會聯總會也是雲林斗南鄉親的俞秀霞監事長、日本台灣商會聯合總會洪麗華監事長、日本關西台商協會會長代行中西美姫女士、世界華人工商婦女企管協會日本關西分會林伊曼會長和東良華珠副會長與會餐敍，交流日本商業活動的機會和心得。

本次的EMBA日本之行，經由參訪6家不同經營型態的企業，讓學員們得到相當多的啟發，總結學習成果如下：一、習日本職人精神，專注做好每一件事。二、不斷地自我詢問「我們能為人類做出什麼貢獻？」三、 在保持傳統產業的同時，也要不斷的挑戰新事物。四、要經營成功的人生與事業，除了要有熱情與能力之外，也要有正向的思維。五、學習稻盛和夫的敬天愛人精神以及經營12條準則。