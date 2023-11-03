公司治理國際高峰論壇 12月12日登場

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全球度過了三年多新冠病毒疫情的侵襲，企業以加速創新、轉型升級因應挑戰，甚至迎來了多領域的典範移轉。在此重要的的關鍵時刻，許多企業提前布局，在兼顧環境永續、履行社會責任之餘，更加積極主動地掌握機會經由完善公司治理來創造價值，甚至創新經營策略、優化公司治理環境來建立嶄新的經營優勢。

中華公司治理協會陳清祥理事長表示，協會每年籌資舉辦公司治理國際高峰論壇，廣邀國內外專家、學者及企業領導人，就公司治理最新、重要之議題發表宏論，嘉惠企業各界。今年以【開創治理新局 提升企業價值】為大會主軸，於2023.12.12（二）09:10~17:00在張榮發基金會國際會議中心11樓1101室國際會議廳舉行此一年度盛會。

美國德拉瓦州衡平法院James Travis Laster法官。圖／中華公司治理協會提供

大會多年來曾經邀請歷任美國德拉瓦州最高法院大法官的蘭迪-霍蘭(Randy Holland )先生，專程來臺參加高峰論壇。今年很榮幸地透過美國德拉瓦州最高法院院長的推薦，邀請美國德拉瓦州衡平法院James Travis Laster法官，專程來臺參加高峰論壇，並且以「公司治理21世紀的新挑戰：德拉瓦州的視角」為題，分享全球公司治理的最新發展。大會並邀請金管會蕭翠玲副主任委員蒞臨致詞，同時，證券期貨局張振山局長也獲邀就「永續發展與資訊揭露」發表專題演講。

此外，大會並安排了三場研討會，包括「提升公司治理創造公司價值」、「永續與數位雙主軸轉型的大趨勢」及「實踐股東行動主義」，這些都是上市櫃公司提升整體價值當前面臨的最重要課題。三場研討會分別由臺大管理學院前院長柯承恩教授、中華公司治理協會朱竹元副理事長、金玉瑩副理事長主持，並邀請重量級企業領導人、學者、專家分享珍貴的智慧，精彩可期！

中華公司治理協會陳清祥理事長特別代表協會，歡迎所有對【開創治理新局 提升企業價值】有志一同的各界先進，

屆時蒞臨指導！報名敬請點選中華公司治理協會連結：http://www.cga.org.tw/main/f_4_03_seminar_manager.aspx?public_class_master_aid=1631