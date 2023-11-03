台泥DAKA回收寶特瓶 變身太魯閣馬拉松環保賽衣

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台泥(1101)2021年起在花蓮DAKA園區推動「好回收好和平」計畫，鼓勵來往花蓮的旅人及當地和平村民透過智慧回收機共同落實分類回收再利用。台泥3日指出，台泥DAKA今年與雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松賽事合作，將「好回收好和平」近千個日子回收的6.4萬支寶特瓶，結合環保材質，製作成萬名跑者身穿的環保賽衣。

此也呼應聯合國SDGs永續發展目標中，也契合台泥企業團三大主軸之一「資源循環」的精神。

今年，台泥也在太馬賽道終點設立拍照區，號召跑者完賽拍照同時，也能秀出環保賽衣，只要在自己的社群上傳完賽照，並分享「我穿台泥DAKA寶特瓶環保賽衣我驕傲」，就有機會抽中雲朗聯合住宿通用券及永續好禮。

台泥指出，在DAKA園區啟動多項永續行動，包括「好回收好和平」計畫，推動四類廢棄物循環利用觀念，包括寶特瓶、廢電池、手搖杯、鋁罐。倡導源頭減量、落實分類回收以及循環再利用觀念。到台泥DAKA投遞後，都可以下載ECOCO App累積點數，至DAKA內的統一超商蓮和門市兌換。

台泥也在和平廠區內建置廚餘再利用中心，蒐集台泥DAKA園區內與和平村餐飲小吃的廚餘，經益菌分解後成為土壤改良材，免費提供水泥廠周邊部落媽媽用於農作。

今年起，台泥DAKA也攜手花蓮縣環保局設置取得環保標章之台塑生醫之無包裝洗衣精、洗碗精補充站，鼓勵民眾自備容器購買，3月至今半年洗衣精填充量累積3309公升、洗碗精填充類已累積1086公升，兩者合計減碳量高達8,144KG。