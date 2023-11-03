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華為殺傷力太猛！蘋果在大陸爆出1危機 恐怖細節曝光

【中時新聞網 郭宜欣】宏觀經濟景氣不佳，蘋果面臨設備銷售放緩的困境，周四公布財報，連續四季出現衰退，加上財測不佳，導致盤後股價大跌逾3%，其中蘋果在大陸市場的銷量，面臨華為的強勢競爭，銷售放緩的速度比分析師們預期的還要快。

CNN報導，截至9月30日的第三季銷售，蘋果的銷售額為895億美元，比去年同期下滑1%，但獲利年增近11%，優於預期。蘋果產品部門的收入年減超過5%，主要受到Mac和iPad銷量下滑的影響，iPhone的收入則比去年同期成長3%以上。

華爾投資機構Monness Crespi Hardt分析師Brian White表示，蘋果在第二季在大陸的銷量年減2.5%，這項跡象顯示蘋果可能會在大陸這個關鍵市場失去優勢。

投資研究機構Investing.com高級分析師Jesse Cohen也提到，「蘋果令人擔憂的大陸銷售數據顯示，面對包括華為在內的大陸企業激烈競爭，蘋果高端iPhone需求放緩的幅度超過預期。」

不過，庫克則認為，蘋果在大陸面臨困難的匯率問題，且iPhone在大陸的銷售其實已經創下歷年9月的新高紀錄，銷量下降主要的原因是因為Mac和iPad的收入下降，與公司的整體業績走勢相似。

報導也提到，由於iPhone 15是在9月底上市，該系列產品能否挹注蘋果營收，需要觀察下一季財報才會較為明顯。