瑞士永久中立國策略，百年無戰爭的關鍵在哪裡？

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瑞士與台灣同為小國，同樣強國環伺，為何能從一個山居農業小國，一步步成為全球著名的富國？瑞士政府掌握哪些優勢與成功關鍵，值得台灣借鏡？

瑞士原本只是一個山居農業國，如何一步步成為全球著名的富國？最主要的原因是，瑞士核心政治策略「永久中立國」，保證它百年無戰爭。

距離上一次瑞士與外國的「明火」衝突，大約可追溯到1516年，其後這個以聯邦形式進行聯防的小國，於1815年宣告成為永久中立國。國際上正式承認其政策，是在1907年《海牙公約》（Hague Conventions），註明瑞士有權不介入任何外交衝突，同時保有自主國防需要的軍事能力。

瑞士金融突出，007電影也按讚

因此瑞士是聯合國歐洲總部的所在地，更是40多個國際組織總部，包括世界貿易組織、世界衛生組織、國際難民組織等，大多設在日內瓦，還有數以百計的非政府組織，這些組織共已獲頒20座諾貝爾和平獎。

永久中立國的重要政策，讓瑞士躲過20世紀兩次世界大戰的烽煙戰火，也成為百年來歐洲資金避險、知識份子避禍的重要國度。

「做為特務，龐德只相信兩個人：一個是他自己，另一個是瑞士銀行家，」這是007電影《縱橫天下》的著名台詞，可見瑞士金融的安全性，深植歐洲人心裡。

根據瑞士官方資料顯示，瑞士約有400家銀行，管理的跨境資產，高達全球跨境資產總額的1∕4。不僅如此，瑞士這座金融中心在貿易融資領域也具有領先地位，是世界上最重要的保險和再保險重鎮。

一位瑞銀集團高階經理形容，城市裡銀行地下金庫的規模，就像電影《出神入化》演的那般機關重重，而且還有許多藏在阿爾卑斯山裡的洞穴，都是瑞士金融業雄厚的金融實力根基。

此外，戰火之下，要躲避的不只是資金，更多的是「人」。

二戰期間，約有30萬歐洲人流亡瑞士，其中不乏知名科學家，例如1915年諾貝爾化學獎得主威爾施泰特（Richard Martin Willstätter）、1964年諾貝爾生醫獎布洛赫（Konrad Emil Bloch），他們在瑞士延續研究，讓瑞士高等教育走向世界頂流，在2024年QS最新世界大學排行榜中，蘇黎世理工學院（ETH Zurich）高居第七，洛桑聯邦理工學院（EPFL）則排名36。

這種學術素養，也讓瑞士很早就將人文領域的企業管理技術，以學術方式進行研究，例如每年評等全球各國競爭力的洛桑管理學院（IMD）。此外，著名專科還包括與瑞士觀光相互融合的餐飲管理學院，例如世界第一的洛桑飯店管理學院（EHL）、排名第三的瑞士飯店管理學院（SHMS），以及廚管專科世界排名第一的瑞士廚藝管理大學（CAAS），名校雲集。

高毛利產業，推升瑞士內需動能

安全、資金、人才，瑞士運用三大優勢，拉動產業升級。瑞士聯邦政府透過資金導入，連結學界、業界，建立「瑞士創新網絡」（Switzerland Innovation Park Network），在各大學院運行新創加速器，媒合產業機會，這套網絡的八成資金是由政府出資。

「曾經私下請教過瑞士資深政治家，長期慢慢拉高的物價，傳統產業怎麼受得了？」

一位旅居瑞士的台灣政要指出，戰後大量資金湧入瑞士，影響整體經濟樣貌，其實過程中，產業也飽受通膨困擾，「但最終都是要轉型升級到高毛利產業，這反而成為推升瑞士產業的內在動能，」他總結。

文／羅之盈

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網】