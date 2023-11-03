《電零組》南電Q3、前3季獲利齊探近3年低 Q4營收拚持穩

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【時報記者林資傑台北報導】IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)受ABF載板需求續疲影響，2023年第三季稅後淨利10.75億元、每股盈餘1.66元，前三季稅後淨利49.73億元、每股盈餘7.7元，雙創近3年低。儘管10月營收回升至近半年高，投顧法人預期第四季營收仍將持平略降。

南電股價8月中下探7個月低點後一度回升，惟近期再度震盪拉回，10月底回測前波低點後止跌回升。惟因營運表現不如預期，今（3）日股價開低挫跌4.12％至233元，早盤跌幅逾3.5％，表現遜於大盤。不過，三大法人近日轉站多方，本周迄今轉為買超1050張。

南電2023年第三季合併營收102.27億元，季增0.93％、年減40.52％，自近3年低點回升。惟營業利益10.3億元，季減28.63％、年減達84.01％，創近13季低，加上業外收益下滑，使稅後淨利10.75億元，季減31.6％、年減達80.5％，每股盈餘1.66元，雙創近3年低。

累計南電前三季合併營收329.41億元、年減29.83％，仍創同期第三高。惟營業利益56.39億元、年減達66.05％，為近3年同期低。加上業外收益年減達56.48％，使稅後淨利49.73億元、年減達65.14％，每股盈餘7.7元，亦雙創近3年同期低。

觀察南電本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率、營益率「雙降」至14.87％、10.08％，雙創近3年半低。前三季毛利率21.74％、營益率17.12％，亦雙創近3年同期低。業外收益明顯下滑，主因匯兌收益及權益法轉投資收益下滑。

投顧法人指出，南電第三季旺季不旺，主因ABF載板客戶持續庫存調整，BT載板及PCB受惠美系客戶進入備貨旺季及消費電子客戶庫存回補，使第三季營收大致持平。惟毛利較高的ABF載板營收占比自65％降至55％，產品組合轉弱使「雙率」及獲利明顯下滑。

南電亦公布2023年10月自結合併營收36億元，較9月35.19億元成長2.29％、回升至近半年高，仍較去年同期60.05億元減少達40.05％。累計前10月合併營收365.41億元、較去年同期529.48億元減少30.99％、仍創同期第三高。

展望後市，儘管南電樹林廠二期高階ABF載板產能提前量產，但ABF載板需求續疲，PCB亦因步入淡季轉弱，BT載板則在美系客戶備貨維持高檔、記憶體相關需求見復甦跡象下可望續揚。在此消彼長下，投顧法人預估南電第四季營收將持平第三季或季減個位數。

隨著樹林廠二期新產能已提前量產，錦興廠產線改造亦將陸續完成，投顧法人認為，若消費電子及伺服器客戶庫存調整告一段落，南電明年營收有望恢復成長軌道。由於ABF載板客戶持續庫存調整，使營收和獲利短期無法落底，目前評價未偏低，維持「中立」評等。