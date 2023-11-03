徐旭東父女站台SOGO周年慶 預告大巨蛋SOGO將特別創新

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遠東SOGO百貨9日開打周年慶，遠東集團徐旭東3日循例為SOGO誓師大會站台，小女兒、也是遠百(2903)董事的徐國玲亦首度同台為SOGO團隊加油打氣;徐旭東強調，今年SOGO改裝效益力量大，業績全部往上跳，他認為疫後線上line購物盛行，但擁抱顧客需求的創新實體體驗才是成長動能，像是大巨蛋SOGO勢 必特別創新，或將以華麗且mix登場。

徐旭東不間斷地強調百貨改裝要Innovation要創新，呼應SOGO百貨周年慶與linefriends聯名來店禮，強調Best friend大家到店來逛改裝後的SOGO，他說，

百貨現在的店不是單單百貨，是mix、是shopping mall、是多元化的，要好買、好吃、好享受，還要國際化，更重要的是擁抱顧客需求。

遠東SOGO百貨截至目前為止業績雙位數成長，大巨蛋使用執照已拿到，SOGOCITY也在今日進場，而在國際化部分目前中國大陸有重慶一、重慶二與大連三家店，都在創新開發，其中明年要開的重慶遠東城，在創新上每個地區不同，要有適合的創新。

至於大巨蛋SOGO，他期望特別的創新!並認為這是一個好的銷售點，世界上沒有幾個地區有結大巨蛋的大型店，以呼應顧客需求為主，抑或華麗、Mix呈現，他 話鋒一轉指出，呼應顧客需求，他妙喻「這邊癢要抓一抓，那邊要抓一抓，但又不能過頭，不得不抓」。

而對於總統大選候選人這麼多，徐旭東說，民主社會很高興看到這麼多人要為國家做事，但最重要要有一套很好管理制度，且用的夥伴要一流。