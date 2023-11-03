【祥和蔬食】宅配年菜美味輕鬆上桌 動動手指米其林送到家

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唯一連續六年榮獲得米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，以川式料理手法呈現麻、辣、辛、香滿足饕客的味蕾，為了讓年節歡聚佳餚準備更簡單輕鬆，對即將到來的農曆龍年特別設計了奶蛋素的「金龍獻瑞年菜組」及全素的「祥龍迎春年菜組」冷凍宅配年菜，即日起於祥和官網開放預購，11/30前下訂還可享受早鳥優惠，加贈祥和酸辣湯(全素)乙份。

金龍獻瑞 闔家團圓

「金龍獻瑞團圓年菜套組」超值十道菜只要3,980元(奶蛋素可，約6~8人份)，包含過年最應景卻又費工費時熬製的御品佛跳牆、傳統古法煸炒最適合冬天享用麻油素腰花、餐廳熱銷經典款蓉城口水雞之外，還有主廚精心研發將胡蘿菠切丁，搗碎後慢火煨煮數小時至金黃色，再融入傳統的紅燒獅子頭烹調料理的蟹黃獅子頭，將年節必備傳統菜中的色、香、味、意更加昇華，加上採用義大利進口松露且最受歡迎的祥和松露油飯…等，組成年節系列菜餚，提供大家豪華蔬食版的圍爐饗宴，一次滿足家中長輩和小孩的胃。

祥龍迎春 溫馨過年

另一套「祥龍迎春團圓年菜套組」六道全素食經典料理(約3~5人份)，內容有高營養價值的麻油猴頭菇、新年發財必備的髮菜蔬翅羹、三杯杏鮑菇、麻辣臭豆腐、螞蟻上樹、以及慢火熬煮6小時的四神湯，再加上兩瓶澳洲進口的Stala多酚無酒精紅白葡萄飲，優惠組合只要2,980元滿足小家庭需求，除夕圍爐不想下廚也可以闔家享受米其林推薦佳餚。

米其林必比登推薦「祥和蔬食」

預購期間：即日起至2024年1月21日(數量有限，售完為止)

官網連結：https://www.serenity.com.tw/collections/2024newyear