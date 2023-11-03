捷運三鶯線首站開發案吸56億 三峽站共構大樓2029年完工

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捷運三鶯線第一個捷運開發案「三鶯線三峽站出入口1、2捷運開發共構大樓」，新北捷運局今（3）日公告由將捷公司、昇陽建設獲選為最優申請人，預計年底完成簽約、2029年完工，為三峽區引入投資金額約56億元，帶動三鶯地區經濟發展，提供約411坪的多元公益空間，充實地方服務機能，創造友善宜居環境。

新北捷運局長李政安指出，三峽站出入口1捷運開發基地約1845坪，規畫興建2棟地上14層、地下2層，共1萬坪捷運住宅大樓，將設置145坪公共托老日照中心，將捷股份有限公司為最優投資申請人。

出入口2捷運開發基地約1718坪，規畫興建2棟地上15層、地下2層，共1萬坪捷運住商大樓，地面層規劃沿街式店鋪，並設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心共266坪，昇陽建設為最優投資申請人。

李政安表示，2處捷運開發大樓規畫打造全齡化共構樂活宅，將可引入1800名居住人口，帶動捷運運量成長，並提供多元公益設施，可充實地方服務機能。三鶯線全線共規劃7處捷運開發案，預期可創造340億投資金額，並引入1.3萬個居住人口。

李政安說，除今日三峽站兩處捷運開發案招商成功，後續持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、臺北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，期待能帶動運量成長及週邊區域發展，引領軌道經濟。