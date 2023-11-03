立委索ECFA因應對策也不行？ 農長：就是在幫對岸

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近日有立委在立法院質詢時，向農業部索取如果ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）遭終止時的因應對策，農業部代理部長陳駿季今天接受「官我什麼事」專訪時表示，陸方透過不同管道瞭解我國與其貿易相關資訊，透過立院質詢說出我國策略，「就是在幫中國」。

「中國為不穩定市場」，陳駿季說，大陸從2021年起用不同手段打擊我國農業，包括暫停輸入、進口食品業者註冊掌，今年4月更啟動貿易壁壘調查，「就是在打擊我國農業」，讓外界認為沒有大陸市場台灣的農業就活不下去，而以農業部的立場不會放棄任何一個市場，但不會期待「未符合國際慣例的高風險市場」。

陳駿季強調，農業部近日透過談判開放包括紐西蘭的文心蘭、荔枝、鳳梨，澳洲鳳梨、美國番石榴等市場，2021年時中國大陸市場仍是我國農產品出口第一大國，到今年已降至第4位，2019年水果外銷8成至中國，目前只剩下2％，代表我國水果已至高端市場或國內行銷，無論貿易壁壘調查結果，「我們已準備好了」，在行政院經貿談判辦公室（OTN）的協助下有一致性的情境分析，及因應對策與模擬等，仍會維持競爭力，讓農產品可以至其他國家。

針對進口雞蛋等議題，陳駿季說，國內在今年3月份雞蛋產量不足要緊急進口滿足國內需求，當初的雞蛋進口很迅速的彌平價格讓消費者可以買到平價蛋，但過程中卻出現不實言論，包括綠色雞蛋、網紅用片段資訊影射政府圖利特定人士、用不是進口的雞蛋影射所有進口雞蛋都有問題，未來會加強澄清包括第一時間澄清，並利用圖卡、短影音、業者現身說法等方式。

陳駿季指出，以前蛋雞場內有老中青三代母雞，效率只有5成、6成左右，趁此機會淘汰老母雞，目前雞蛋供應已逐漸穩定，且要掌握更即時資訊才能判斷國內市場供需，且體認到建立一定庫存的雞蛋是必要的，可以調節國內生產，生產大於需求時可以進到庫存。

國內農產品價格波動大，陳駿季說，農產品價格仍要回歸至市場機制，量多價跌、量少價增，以農業部的立場要確保的是無論量多或少確保農民有穩定的價格及收入，台灣小農多，可以生產很好的農產品，不知道怎麼賣，因此就有很多盤商或行口低價收購、高價售出賺取利潤，因此要讓北農價格透明化，包括電子拍賣系統、小農共同運銷、農產品分級，並透過電商平台產地直送。