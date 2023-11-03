鋒形科技加入台灣雲市集 搶攻企業雲端人資系統商機

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看好企業面臨數位轉型挑戰，鋒形科技與台灣雲市集合作，協助中小企業將人資等系統上雲，減少人工紀錄的錯誤、並提升管理效率。根據鋒形科技Femas HR人事管理系統客戶的回饋，使用系統後客戶可以降低80％的人力及時間。

鋒形科技共同創辦人李佳鴻表示，企業內部的人資相關系統，如薪酬管理，差勤紀錄、排班規劃、打卡功能等，對企業人資部門來說是一項繁重作業，不但需要產出準確的報告，還不時需因應法規來修改。

經濟部調查顯示，中小企業主要面臨的挑戰為「缺乏數位技能和人才」的困境，超過半數企業則是採取數位工具來處理基礎作業。這也為雲端人資系統業者帶來商機。

台灣雲市集平台鼓勵資訊服務業者開發雲端相關解決方案、公開分享至雲市集，並給予「政府幫你出一半，最高補助3萬元」優惠，讓符合資格的中小微型企業申請使用，減輕轉型需負擔的成本。

目前臺灣雲市集已有1,100個解決方案上架，申請服務的中小微型企業約近5萬家，占整體中小微型企業約155萬家的3.3％，比例並不算高。未來數發部將持續跨部會推廣、擴大企業用雲比例，臺灣雲市集平台也鼓勵業者發展訂閱制服務的商業模式。

李佳鴻指出，鋒形科技與政府合作的雲市集方案，希望透過政府的50％費用補助，幫助符合資格的中小企業能夠獲得差勤紀錄、薪酬計算、排班規劃、打卡功能等更高質量的人事管理雲端服務。