《國際產業》蘋果不敵華為？庫克提1數據：胡說！

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】面對投資人擔心華為捲土重來和其他中國本地廠崛起可能導致蘋果市佔流失，蘋果周四在發布財報後表示，iPhone手機在中國的需求仍然強勁。

蘋果執行長庫克在接受路透社訪問時表示，在中國大陸，iPhone手機的銷售在9月季度創下記錄，在中國城市，前五大最熱賣的智慧型手機中，iPhone就佔了四名。

庫克在法說會上表示，儘管整個中國智慧手機市場可能萎縮，但7～9月期間蘋果在當地的市佔似乎有所成長。

庫克並表示，雖然今年10～12月季度的銷售期短少了一周，但蘋果仍然看好iPhone在今年底節日購物旺季的銷售將成長。

產業研究公司Canalys表示，由於經濟復甦疲弱，中國7～9月季度智慧手機整體銷量估年減3%，但衰退的力道較前幾季放緩。Canalys並表示，同一期間，iPhone手機在中國的銷量估下跌6%。

反之，分析師認為華為7～9月季度在中國的智慧手機銷售強勁成長。儘管多年來受到美國的制裁與圍堵，華為仍在最近推出了Mate 60 Pro最新5G高階手機，該手機因搭載中芯國際以7奈米製程生產的麒麟9000S晶片而引發高度關注，並引爆美國晶片出口禁令存在破口的爭論。

投資人擔心華為新推出5G高階手機，可能打擊iPhone手機的銷售。

根據周四發布的財報，蘋果第四財季（截至9月30日）在大中華地區的整體營收下滑2.5%，在2023財年的四個季度裡，蘋果在中國的營收就跌了三季。

蘋果將之歸咎於Mac電腦和iPad銷售疲軟。庫克則表示中國市場營收減少與匯率有關，排除相關影響後，中國市場在第四財季仍然實現營收增長。