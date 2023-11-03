台南20輛新電動公車上路 藍幹線全面電動化、每天100班

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南市第一批「示範型計畫」20輛電動公車即日起上路，全數配置在往返台南市安平工業區及佳里區的「藍幹線」，除了全線電動化之外，班次也加密到每天100班。市府交通局表示，目前全市共有77輛電動公車，還將持續爭取補助經費，每年至少汰換30輛電動公車，逐步讓全市公車全面電動化。

交通局長王銘德表示，該局配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，自2020年起即要求公車業者將車輛逐步汰換為電動公車，同時不再補助業者購買柴油公車，希望提升台南市的公共運輸服務品質。

王銘德指出，此次上路的電動公車是透過交通部「示範型計畫」申請補助，每輛電動公車補助最高可達700萬元，但需經過車型性能、路線營運、充電設備等項目嚴格審查；市府輔導興南客運申請20輛華德動能電動公車，共爭取到中央1.4億元補助，歷經大約1年的時間打造車體並配套建置充電設施，即日起已上路營運。

王銘德還說，此次上路的20輛電動公車，全面配置在串聯台南市中心、安南、安定、西港及佳里等區的「藍幹線」，該路線也是全市運量最高的幹線公車之一。新電動公車還依循台南市獨創的大台南公車6大幹線識別系統，全面採用藍色窗花意象塗裝，車身及車頭前方更加上電動公車專屬的綠能閃電LOGO，並配備全彩LED車頭顯示，增進辨識度及鮮明的形象。

王銘德認為，儘管全國大客車駕駛普遍缺工，但在市府與客運業者攜手努力優化班表及勞動條件後，配合此次新車上路，「藍幹線」每日班次也由原本的90班成長至100班。

台南市公共運輸處長吳俁之強調，目前仍有36輛電動公車正在產線打造中，預計明年初全數上路後，全市的電動公車將有113輛，比例超過25％；其中，無障礙電動公車的比例更上看70％；市府還將持續輔導業者研究提出長期、跨年度的電動公車汰換計畫，以及預先申請用電及設置充電站等前置作業。