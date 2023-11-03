嘉義縣獲捐贈470萬元新裝備利器 議長張明達助攻

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嘉義縣開發產業園區，工廠型態多樣，緊急救災也愈趨複雜、有難度，嘉義縣議長張明達勸募到知名的智能科技廠商捐贈履帶式搬運車、多功能訓練平台等救災新利器，還有警方蒐證預防犯罪設備、學校樂器，3單位受贈總值共約470萬元，縣長翁章梁見證。

這場「議起關懷服務，張明達議長勸募捐贈儀式」今天在嘉義縣議會大廳舉行，由台北市英威康科技股份有限公司總經理林建志代表捐贈，嘉義縣消防局長蔡建安、嘉義縣警察局長林宏儒、竹崎鄉內埔國小校長吳沛珊分別代表受贈。

嘉義縣消防局獲贈履帶式搬運車1部、多功能訓練平台1座等消防設備，共180萬元；嘉義縣警察局獲贈蒐證器材、犯罪預防宣導器材，共240萬元；竹崎鄉內埔國小獲贈國樂相關樂器及聘請師資鐘點費共50萬元。

張明達表示，嘉義縣是偏鄉，各方面資源相對缺乏，非常感謝英威康科技公司近年來持續捐贈消防器材，協助教育需求，警察維護治安、消防人員救災，都有高風險，新進科技化的裝備，能降低他們在第一線救災、為民服務的風險。

林建志說，英威康科技從事弱電系統工程及資訊安全軟體開發多年，透過張明達議長、議員們及在地民代了解到偏鄉的需求，秉持「傳遞善的循環」的理念，捐贈實用好用的設備，協助警消提升效能及安全，同時增加民眾安全保障，幫助偏鄉孩子學習。

嘉義縣消防局特搜大隊長王景賓說，履帶式搬運車、多功能訓練平台等消防設備，對救災速率、效能、安全性、特搜隊訓練等方面都有很大幫助及提升。