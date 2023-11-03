台東鐵花村為何熄燈 台灣好基金會正式回應了

在台東深耕13年的鐵花村音樂聚落帶動周邊發展，如今宣告將在年底吹熄燈號，台灣好基金會執行長李應平今天回應，「原本目標已達成，台灣好基金會可以在此畫下圓滿句點，才做了這個決定」。

李應平表示，台灣好基金會13年前在台東鐵花路做公益計畫的推動，從一片荒涼到現在熱鬧非凡發展得非常好，周邊場域有非常多的演出。台灣好基金會原本的目標就是台灣的好從鄉鎮開始，所以整個台東鐵花路區域發展成熟豐富之後，與鐵花村同仁做了很多討論，台灣好基金會可以在此畫下圓滿句點，才做了這樣的決定。

外界關心未來「鐵花村」一詞是否能續留原地，李應平說，「鐵花村」是台東專屬品牌，是台灣好基金會為台東做的一件事，在別的地方不見得適用，原則上不會在別的地方使用，希望把鐵花村記憶留在台東，成為生命中美好的回憶。

李應平澄清，與外傳的經濟及觀光人潮因素撤出台東無關，台灣好基金會主要是與在地鄉親找到好的方式及方法，這個工作在過去都在努力中，未來也會持續下去，未來會更深入的紮根，持續在屏東、苗栗、池上都會繼續努力下去。至於鐵花村對當地已經達到帶動效能，也發揮得非常好，也謝謝大家對鐵花村的支持與愛護。

李應平強調「支出不是我們最重要的考慮，而是有沒有造成地方發展，讓地方產生新的動能與更多可能性、創意發揮」，他說所有的支出本來就是由台灣好基金會支應，「這些是我們該做的，也是我們覺得應該做的」，有沒有帶動地方才是計畫成效評估重點。

另外，有關音樂人才培育基地計畫是否持續或轉移？李應平提及，很多單位包括台東縣政府、花蓮縣政府及文化部都有在做相關計畫，早年因為沒有人做，所以台灣好基金會一肩扛起，現在有很多人投入，這個部分會先暫停，未來若有需要會再評估及協助。