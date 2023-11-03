以色列關鍵人物：納坦雅胡，將為以巴戰爭帶向何種結局？

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7日以巴戰爭爆發，以色列總理納坦雅胡發表公開談話，誓言一定要在戰役中獲勝，不管代價多慘烈。他成長經歷如何？為何敢於發此言論？又可能因他作風，讓以巴戰爭帶來何種結局？當你瞭解他人生曲折路，就能明白。

鏡頭前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）神情嚴肅、緊握左拳，以堅定的口吻表示，「我們將為這個黑暗的日子，採取強力報復！」

10月7日清晨，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas），對以色列發動大規模突襲，引爆以巴雙方半世紀來，最激烈的軍事衝突。事發後，納坦雅胡隨即發表公開談話，稱哈瑪斯發動了一場既殘酷又邪惡的戰爭，但「我們將在戰役中獲勝，即使代價會極為慘痛、難以承受。」

納坦雅胡並強調，以色列對哈瑪斯的反擊，「才剛開始」。

3度出任以色列總理，執政共計超過15年的納坦雅胡，向來以個性強悍聞名。根據《華盛頓郵報》報導，納坦雅胡的強硬性格，和他年輕時期，曾在美國賓州求學有關。

納坦雅胡曾於1999年赴賓州大學，對畢業生發表演說，當時他特別提到，「我絕大部分的『智慧資本』（intellectual capital），都是在這座城市（費城）發展出來的。」

以色列出生、美國求學，個性相當「非主流」

1949年，納坦雅胡出生於以色列特拉維夫，14歲那年，因擔任歷史學家的父親，獲得前往美國任職的機會，納坦雅胡和家人一同移居美國，就讀鄰近費城的切爾滕納姆高中（Cheltenham High School）。

身為外國學生，納坦雅胡似乎對切爾滕納姆高中的生活，有些格格不入。曾與納坦雅胡互動的同儕、師長覺得，納坦雅胡比較「非主流」，對當地學生的娛樂活動，完全不感興趣，且納坦雅胡或許認為，校內多數學生，都過著「膚淺的生活」。

納坦雅胡很少公開談論他在美國的高中生活，據悉，他曾是學校足球隊的一員，隊友回憶，當納坦雅胡自己或球隊表現不佳時，他會毫不掩飾地表達憤怒。

保持距離、不示弱，是納坦雅胡在學生時代，就展現出來的人格特質。他曾在接受《時代雜誌》（TIME）採訪時表示，「強者才能生存，要既強悍又聰明。」

納坦雅胡高中畢業那年，連畢業證書都沒拿，就「不告而別」，回國服兵役，加入以色列國防軍（IDF）精銳突擊隊，並擔任隊長。這段過程，連高中時期和納坦雅胡還算親近的友人，都一無所悉。

曾參與反恐任務，長兄因恐怖分子身亡

服役期間，納坦雅胡曾參加反恐任務，率隊救援1架被巴勒斯坦恐怖分子劫持的客機。當時，納坦雅胡及其隊員，偽裝成航空技術人員進入機艙，擊斃2名劫機犯（劫機犯共4人），救出近百名乘客和機組員，納坦雅胡也在交火過程中受傷，被子彈擊中二頭肌。

異地求學、軍旅生涯、反恐任務，都成為打造納坦雅胡強悍性格的養分，而另一個對他影響深遠的故事，莫過於他的哥哥約納坦‧納坦雅胡（Yonatan Netanyahu），在1976年，參與營救遭恐怖分子劫持的法國航空班機時，不幸身亡。

哥哥因恐攻喪命，令納坦雅胡對恐怖分子痛恨至極，也成為他日後步入政壇的動機之一。退伍後，納坦雅胡前往美國深造，於麻省理工學院，取得建築、管理雙碩士，並在波士頓諮詢顧問公司（BCG）工作。

能說一口流利英語、還帶有費城口音的納坦雅胡，開始成為美國電視節目中的常客，猶如身在美國的以色列代言人。

不過，就和他在賓州就讀高中時一樣，即使納坦雅胡在美國接受高等教育、工作，他對美國仍抱持「尊重但不沉迷其文化」的態度。1982年，納坦雅胡被任命為以色列駐華府代表團副團長，隨後又擔任以色列駐聯合國大使。

以巴衝突、官司纏身，納坦雅胡能繼續當「政壇不倒翁」？

1988年，納坦雅胡回到以色列，順利當選國會議員，走上政治之路，並在1996年，首度當選以色列總理。

即使納坦雅胡的「學霸」背景，被視為「活在精英主義泡沫中」，還有人揶揄他，直到進入政壇，才接觸到「另一個以色列」（暗諷他距離庶民生活太遠），但他的強人性格，仍對民眾有著一定程度吸引力，3度成為以色列總理的資歷，讓納坦雅胡猶如「政壇不倒翁」。

不過，納坦雅胡至今仍面臨貪污指控、官司纏身，加上以巴軍事衝突，令全國民眾人心惶惶，都考驗著納坦雅胡政府的領導力。堅信「強者才能生存」的納坦雅胡，這次能否帶領以色列，挺過這場戰役，勢必會成為他政治生涯的一大考驗。

但目前從他發言與過往作風，相信以色列這回面對哈瑪斯絕不輕易妥協，慘烈戰事恐難避免，就看全球各國如何因應與居中調解了。

文／林信男

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網】