《科技》明年Mini LED背光技術出貨量看增 動能延續至2027

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【時報記者莊丙農台北報導】TrendForce報告「2024 Mini LED新型背光顯示趨勢分析」顯示，受消費性電子需求低迷影響，2023年搭載Mini LED背光技術的應用出貨量預估將跌至1,334萬台，2024年有望回歸正成長，出貨量預估1,379萬台。而在Mini LED終端產品漸趨平價化的趨勢下，出貨量預期會持續成長，至2027年預期可達3,145萬台，2023~2027年CAGR約23.9％。

TrendForce認為，TV應用方面，今年LCD面板價格上漲，以及OLED產品折舊成本仍高，反觀Mini LED背光零組件持續降價，目前除了規模較小、發展仍處於相對早期的玻璃基板Mini LED背光技術外，其他各類型Mini LED背光技術電視面板的成本，均低於白光OLED（White OLED）與QD OLED，TrendForce認為，Mini LED背光技術依舊是改善對比度最有效最佳的解決方案。預期後續Mini LED背光電視出貨量將會持續成長，2024年可望達621萬台，年增53.5％，至2027年出貨量預估2,440萬台，占整體電視市場約12.1％，2023~2027年的CAGR約56.7％。

IT應用方面，預估2023年Mini LED背光液晶監視器出貨量為29.6萬台，由於Monitor產品擁有COB與POB多元的型態方案可以搭配，故成本結構更具彈性。待OLED Monitor逐步飽和且Mini LED背光成本持續壓縮後，Mini LED背光 Monitor至2026~2027年才有望進入爆發期，市場滲透率至2027年才會明顯成長，預估約3.1％。

由於RGB OLED持續擴張，除了Mini LED背光平板首當其衝外，Mini LED背光筆電也是另一個潛在飽受威脅的應用，預期兩大應用的出貨量均會在今年出現拐點，Mini LED背光筆電出貨量年減幅度預估約39％；同時，由於 iPad Pro 12.9吋也將在2024年停產（EOL），Mini LED背光平板今年出貨量年減幅度預估約15.6％，是唯二衰退的應用。

車用市場方面，即便2023年歐美通貨膨脹放緩，但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣，卻也讓整體車市進入價格戰。但Mini LED背光在車用顯示的採用逐漸擴大，隨著智慧座艙的發展，車內螢幕有高階化升級趨勢。Mini LED COB技術以藍光LED搭配QD螢光粉，將與Mini LED POB技術搭配OLED顯示共同競逐車用顯示市場。