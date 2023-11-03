《金融股》京城銀10月獲利近7月低 前10月仍增近3倍寫次高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】京城銀(2809)雖因政經局勢動盪導致股債市波動影響，2023年10月自結稅後淨利2.87億元、每股盈餘（EPS）0.26元，齊探近7月低點，但前10月稅後淨利47.86億元、仍年增達近2.83倍，每股盈餘4.31元，雙創僅次於2021年的同期次高。

京城銀2023年10月自結合併淨收益5.64億元，月減11.59％、年增7.48％。稅前淨利3.89億元、稅後淨利2.87億元，雖分別月減達54.33％及57.68％、齊探近7月低，仍年增達39.09％及89.81％，每股盈餘0.26元。

累計京城銀前10月自結合併淨收益79.79億元、年增達1.3倍，稅前淨利57.3億元、年增達2.26倍，稅後淨利47.86億元、年增達近2.83倍，每股盈餘4.31元，均創僅次於2021年的同期次高。

京城銀指出，全球政經環境持續動盪，各種不確定性因子讓投資人對市場態度趨向保守。政治方面，以巴衝突持續延燒，目前狀況未見明朗。經濟方面，美國公債殖利率一度漲破5％，連帶影響美股各大指數下跌及美元續強。

觀察京城銀10月各項獲利概況，利息淨收益4.86億元，月增2.74％、年減1.42％，表現持穩。惟手續費淨收益1.89億元，月減達26.8％、年減4.49％。其他淨虧損達1.1億元，虧損月增19.05％、但年減33.23％，主因股債市波動導致金融資產評價虧損擴大至1.31億元。

累計前10月京城銀自結利息淨收益47.83億元、年減5.75％，手續費淨收益18.73億元、年增0.83％，核心業務表現持穩。由於股債市波動幅度不若去年劇烈、且去年同期認列俄債減損，使其他淨收益13.23億元，較去年同期虧損34.69億元大幅好轉。

截至10月底，京城銀逾放比0.02％，逾放覆蓋率7604.19％，整體放款覆蓋率1.52％，資產品質維持一貫優異水準。展望後市，京城銀表示將持續關注全球經貿變化、審視投資策略，在動盪環境中秉持穩健成長的經營原則。